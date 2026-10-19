數產署率13家資訊服務業者赴日 拓展市場合作機會

數發部數產署於12日至16日率領13家台灣資訊服務業者前進日本，透過AWS Japan鏈結當地經銷通路，並與伊藤忠科技解決方案（CTC）、日本資訊服務產業協會（JISA）等大型系統整合商及產業公協會交流與媒合，協助台灣業者對接日本企業需求，拓展市場合作機會。

數產署今天發布新聞稿表示，這次整合13家台灣資訊服務業者共同拓展日本市場，帶來涵蓋企業AI、智慧IT、資安、數位學習、資料應用及企業流程等多元解決方案。參與業者包括一等一科技、太能系統、以力、巨鷗科技、旭聯科技、新夥伴科技、偉康科技、數據雲科技、宇鼐科技、震豪數位科技、凱鈿行動科技、聯億通及創創興業。

數產署指出，這次安排台灣業者與SCSK、CTC等大型系統整合商交流，並透過AWS Japan對接日本在地資訊產品經銷商DIS及Networld，從企業AI應用、產品整合、通路經銷及在地服務等面向洽談合作機會，協助台灣業者運用日本企業既有的客戶及銷售網絡。

數產署表示，14日舉辦台日AI產業夥伴合作媒合會，引介JISA及當地資訊服務業者，由13家台灣企業分享AI服務與應用案例，並與超過30家日本大型系統整合商、軟體開發商及科技服務業者面對面交流，透過鏈結日本產業公協會及企業資源，推動台灣數位解決方案從產品展示走向商務對接。

數產署指出，除了AI與數位服務外，台日合作也延伸至半導體設備資安領域。數產署與日本情報處理推進機構（IPA）、日本半導體製造裝置協會（SEAJ）等單位，就供應鏈資安、SEMI E187及第三方驗證等議題交換意見，並規劃配合明年4月Japan IT Week期間，將共同舉辦主題研討會及媒合活動，進一步鏈結日本半導體設備業者，為台灣資安服務拓展日本市場建立合作基礎。

數產署表示，日本為台灣數位產業重要的國際合作市場，未來將持續透過大型系統整合商、產業公協會及在地合作夥伴等多元管道，深化台日企業在AI、軟體服務及資安等領域的交流與合作，並協助台灣業者從技術展示走向產品導入、通路合作及共同市場開發，期盼逐步建立更穩定的台日數位產業合作網絡，擴大台灣數位解決方案的國際應用場域與市場能見度。