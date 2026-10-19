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穩物價、顧民生 中油：盼各界支持預算撥補與增資

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

針對立法院經濟委員會19日召開公聽會討論國營能源事業配合國家政策所產生之虧損由政府財政預算撥補案，邀請立法委員、專家學者及產業界代表與會並廣泛交換意見。

中油表示，感謝各界關注國營事業營運現況與國內能源穩定供應之重要性，將持續推動開源節流及精進措施，並呼籲國會及社會各界共同支持政府編列預算撥補與增資台灣中油，讓中油可以有足夠能力維持國內油氣能源之穩定供應，也持續推動必要之能源關鍵建設計畫，確保國家能源安全。

中油表示，全國商業總會秘書長劉守仁、全國工業總會秘書長呂正華、工業區廠商聯合總會副總會長魏雅庵及遊覽車客運商業同業公會全聯會理事長魯孝亞，皆於會中表達支持政府撥補與增資台灣中油，並分別表示台灣中油配合政策凍緩漲油氣價格，吸收油氣價差而導致財務虧損為非戰之罪，另提及台灣中油宛如物價消波塊，替全民擋下通膨，讓百工百業可以正常運作。

中油強調，政府編列115年追加預算撥補台灣中油1,014.31億元，係針對115年美伊戰事後，配合政府穩定物價政策吸收未足額調升汽柴油與天然氣價格，此與亞洲鄰近國家編列預算補貼的作法雷同。

此外，為提升國內能源韌性，編列預算增資台灣中油2,338.34億元，主要為支應台灣中油推動國內已通過環評的天然氣穩定供應建設計畫，此與外界提及美國阿拉斯加LNG計畫並無關聯，籲請外界勿以訛傳訛。

中油說明，近日中東衝突升溫，各國持續於市場搶油搶氣，國際油氣價格持續上漲。面對國際能源市場的嚴峻挑戰，期盼社會各界共同支持政府編列預算撥補與增資台灣中油，讓台灣中油穩健經營，以撐得更久、走得更遠，持續穩定民生、產業與國家經濟。

中油 增資 預算 能源 物價

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