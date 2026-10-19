勞工分享AI紅利！新制勞退自提率升破20% 「這族群」竟高達54%

近年全球AI需求大爆發，拉動台股大幅度成長，提升勞工勞退新制自提意願。2026年7月勞退新制自提比率已突破20%，8月來到20.76%。值得注意的是，薪資愈高族群勞工自提比率愈高，月薪在11萬以上自提比率高達五成四，一半以上高薪族群都自提。

勞退新制自2005年7月1日起實施，雇主每月必須為勞工按月提撥不低於其月薪6%的退休金至個人的專戶，勞工也可以在1%到6%的範圍內自行提繳。勞退新制專戶可隨勞工轉換工作帶著走，但須年滿60歲才請領專戶內的退休金。

勞工自提勞退新制金額可在當年度全數從薪資所得總額中扣除，不計入所得課稅。儘管有這項租稅優惠，一直以來勞退新制自提率偏低，2015年底自提率才6.16%，人數僅38.3萬人；2020年才突破10%，來到10.08%、2023年14.17%，之後隨著我國半導體在全球供應鏈據關鍵位置、以及全球AI需求強勁，2024年自提率15.59%、2025年17.50%，2026年8月自提率達20.76%，創下新高。兩、三年間自提比率增加超過五個百分點，可說是速度增加最快。

官員觀察，勞退新制自提率在短短三年間大幅提高，與新制勞退基金績效有直接相關。新制勞退基金2024年收益率達16.16%、2025年達15.60%、收益數7469億元；2026年前八月更飆出29.25%收益率、收益數達1.6兆元。勞工可依照專戶本金金額、投保年資與月提撥金額比例，參與分紅。

截至今年8月底，自提勞退新制的勞工逾164.5萬人，在792.2萬個有效帳戶中，占比20.76%。勞退新制平均提繳工資為49,009元，勞工自提平均提繳工資達66744元，可見薪資較高的勞工，自提意願高，拉高平均值。

進一步觀察月提繳工資按11級距劃分，勞工月薪在3.6萬至4.5萬之間人數最多達168.6萬人，自提人數達35.3萬人，也是自提最大族群，自提率20.98%。月薪在4.5萬至5.7萬之間勞工有100.2萬人，個人自提25.1萬人，自提率則達25.07%。

接著，月薪在5.7萬元至7.2萬之間，自提人數23.2萬人，自提率30.48%；月薪7.2萬至8.7萬元之間，自提率提高至35.84%；月薪8.7萬元至11萬元之間，自提高率提高至42.06%；月薪11萬元以上勞工有40.7萬人，自提率更高達54.40%。

官員解釋，月薪愈高、勞退新制自提率愈高，除了參與勞退基金績效分紅、存退休金之外，更享有自提金額可在當年度全數從薪資所得總額中扣除，不計入所得課稅，節稅效益非常大，提高自提意願。

對於低薪勞工自提率偏低，主要因為低薪勞工因收入有限，「生吃不夠，哪來曬乾」。勞動部建議，自願提繳退休金彈性高，勞工可依個人經濟狀況，在每月工資1%到6%範圍內自願提繳退休金，也可隨時停止自願提繳，一年也有兩次調整提繳趴數的機會。勞退最低級距為1500元，因此就算是月賺幾千塊的打工族，也可透過小額提繳定期存退休金。