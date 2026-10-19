撥補刻不容緩！經部：中油資金快斷炊 天然氣穩定供應建設計畫不夠用

行政院已編列撥補中油、台電追加預算1,809億元，並且增資中油2,338億元，勢將在立法院引發朝野論戰。經濟部19日在立法院經濟委員會公聽會指出，中油目前自有資金已不敷支應辦理天然氣穩定供應建設計畫等支出，且美伊戰爭尚未停歇，為使中油致力於強化國內天然氣供應韌性，及充實中油公司營運資金，撥補刻不容緩。

立法院經濟委員會今日舉行「中油、台電虧損之因應—《能源管理法》第五條及第五條之一之修訂」公聽會。國民黨立委賴士葆質疑，中油增資2,338億元是為了投資阿拉斯加，「拿錢去替美國做工」。對此，經濟部次長賴建信表示，這是兩碼子事，中油增資案是為了它投入國內已通過環評的投資計畫，至於阿拉斯加投資案則會依商業規則，投資也一定會有股份的。

賴建信在公聽會上說明中油、台電目前財務困境。他表示，自2020年起陸續受新冠疫情、俄烏戰事及美伊戰爭影響，國際能源價格飆漲，為配合照顧國內民生與穩定物價政策，凍漲或緩漲油氣售價，截至2026年9月底累計吸收各項油氣產品成本金額高達6,740 億元，累積虧損910億元逾資本額之二分之一，且負債比逾94%，財務惡化情形加劇，嚴重影響資金調度能力。

他表示，中油目前自有資金已不敷支應辦理天然氣穩定供應建設計畫等支出，且美伊戰爭尚未停歇，為使中油公司得以持續推動各項國內能源基礎建設投資計畫，致力於強化國內天然氣供應韌性，及充實中油公司營運資金，改善財務 結構，降低營運風險，持續穩定供應大眾民生物資(如桶裝 瓦斯、家用天然氣等)及各項油氣需求與穩定物價，維持民眾日常生活，政府撥補實有必要。

至於台電，他表示，受美伊戰事影響，導致國際燃料價格飆漲，政府為照顧民 生、穩定物價，電業用戶配合調升氣價自2026年4月起累計漲幅逾70%，截至8月底止台電公司 天然氣燃料成本較戰前增加逾700 億元，致台電公司至今 年8月底止已虧損203億元，累積虧損達3,712億元。

他表示，為了穩定物價，油價和電價都是採凍、緩漲方式進行調整，遠低於 多數其他國家，但對中油和台電營運造成衝擊，如採編列年度預算緩不濟急，因此依據預算法第79條第3款「所辦事業因重大事故經費超過法定預算」，提出追加預算。