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中油增資「拿錢替美國做工」、「帶便當打工」？賴士葆：嚴格審查

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。聯合報系資料照
國民黨立委賴士葆。聯合報系資料照

中油台電撥補預算1,809億元、以及中油增資2,338億元，將在立法院再次引發朝野對立。國民黨立委賴士葆19日表示，若是電價油價照顧民生沒人會反對，但凍價若是照顧賺大錢的大老闆，老百姓不服氣。此外，中油增資2,338億元，有1,400億元是要去投阿拉斯加，「拿錢去替美國做工」，「帶便當打工」，他表示，「立法院一定嚴格審查」。

賴士葆今日出席「中油、台電虧損之因應—《能源管理法》第五條及第五條之一之修訂」公聽會。針對撥補部分，他表示，油價電價凍漲若是照顧民生沒人會反對，但凍價若是照顧賺大錢的大老闆，老百姓不服氣。民生凍漲，但用電大戶應該吸收成本，補貼給賺大錢的企業，怎麼講都說不過去。無論是台電撥補711億元或中油逾千億元，都有待商榷。

至於增資中油2,338億元，賴士葆也質疑，中油為什麼去年、前年不增資？而且一口氣拿這麼多錢？分年增資500億元不可以嗎？原來是美國總統川普幫忙宣布，說台灣要投資阿拉斯加天然氣44億美元，約新台幣1,400餘億元。

他指出，如果台灣是股東，就要看投資報酬率，但現在經濟部都不敢面對，是「拿錢去替美國做工」，去替阿拉斯加做基礎建設，還「自帶便當去打工」，因此，立院一定嚴審經濟部追加預算。

中油 增資 賴士葆 油價 電價 台電

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