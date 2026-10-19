中油、台電虧損…經部強調撥補刻不容緩、學者指能源政策錯誤

經濟部次長賴建信今天說，為配合國家穩定物價政策，對中油、台電營運已造成嚴重影響，政府撥補刻不容緩。商總、工總代表也支持政策撥補，但有學者認為，虧損主因是錯誤能源政策，強調須是國際能源成本影響所致虧損，才能同意撥補。

行政院通過115年度追加預算案撥補台電新台幣711.04億元。立法院經濟委員會今天舉辦「中油、台電虧損之因應－能源管理法第5條及第5條之1之修訂」公聽會，邀請學者專家、賴建信等人列席說明。

賴建信口頭報告時指出，因近期國際能源價格上漲，外國政府多採緊急增加預算補助減輕衝擊，避免消費者物價指數突升，而中油、台電因配合國家穩定物價政策，對公司營運已造成嚴重影響，政府撥補刻不容緩。截至民國115年9月底，中油近年累計吸收各類油氣產品成本達新台幣6740億元，累積虧損910億元，逾資本額1/2。

賴建信說，台電公司吸收燃料價格高漲成本，導致115年虧損、累虧擴大。截至115年8月底止，台電天然氣燃料成本較美伊戰事前、增加逾700億元，導致台電至8月底止，已虧損203億元，累積虧損達3712億元。依國營事業管理法規定，國營事業配合政府政策導致經營出現政策性虧損，得由政府財政撥補。

中華民國全國商業總會秘書長劉守仁表示，能源高漲、原物料上漲是源自於戰爭，對中油、台電來講是非戰之罪，如果沒有補貼中油、台電的虧損，加上12月電價審議委員會將討論是否調整電價，恐會雪上加霜；商總支持政策先撥補，解決燃眉之急。

中華民國全國工業總會秘書長呂正華指出，原則支持政府對於中油、台電配合國家政策，所產生虧損採預算撥補、增資改善財務結構，但相關措施要建立透明、合理、可受監督的機制，檢視虧損是否因國際能源價格波動造成，避免所有虧損都由政府承擔。

中華民國工業區廠商聯合總會副總會長魏雅庵表示，絕對支持、贊成以預算撥補中油費用，站在業者立場，若不撥補而持續調整電價、氣價，將嚴重墊高產業生產成本，加重民生經濟負擔。中油、台電是配合政府政策，「政策性虧損，當然應該由政府撥補」。

國立台北商業大學財稅系教授黃耀輝認為，台電虧損最主要原因是來自錯誤的能源政策，「非核」增加台電發電成本。在補正能源政策、課責之前，不該再由納稅人血汗錢撥補台電虧損，必須是因國際能源成本影響所致虧損，才同意撥補。

國立清華大學特聘教授兼原子科學院長葉宗洸表示，反對行政院以撥補方式補助中油、台電，因為中油與台電其實都有辦法解決虧損問題，例如透過增資調整財務結構；但因過去不當的能源政策，造成台電、中油必須增資，這是一般人不能接受的。