具有民進黨籍引質疑 NCC主委被提名人袁秀慧：秉持專業

立法院交通、教育文化委員會聯席會議今天審查行政院函送NCC委員提名名單，其中，NCC主委被提名人袁秀慧具有民進黨籍，有立委質疑能否落實行政中立。袁秀慧表示，之前曾與時任台北市長柯文哲共事，只要涉及她的專業，就會全力投入，並承諾「不會把民進黨的黨派立場放在前面」。

國家通訊傳播委員會（NCC）目前處於無委員空窗期，行政院7月24日公布最新提名名單，提名7位委員，其中提名袁秀慧為委員並為主委，蕭蘋為委員並為副主委，王怡惠、游家牧、張春炎、張克豪、陳春木為委員。其中，袁秀慧、蕭蘋及王怡惠3人任期至119年7月31日止，餘4人任期至117年7月31日止。

立法院交通、教育及文化委員會聯席會議審查行政院函送NCC委員提名名單，今天排審袁秀慧、蕭蘋、王怡惠。

行政院秘書長張惇涵說明，7位被提名人專長涵蓋電信、資訊、法律、傳播及財經領域，除均符合組織法的專業要求，也兼具學術專業與實務經驗。其中，袁秀慧為民主進步黨籍，其餘6位均為無黨籍。

袁秀慧提出3點期許，首先，健全法制環境，引領數位匯流與科技監理的平衡發展；其次，促進多元共融，深化弱勢權益保障與媒體識讀；第3，秉持獨立公正，搭起跨界溝通與社會共識的橋樑。

國民黨立委萬美玲詢問，根據NCC組織法，委員應超出黨派以外，獨立行使職權，袁秀慧是民進黨籍，過去還擔任過黨職，如何說服外界，她可以獨立行使職權、落實行政中立。

袁秀慧回應，「我應該還是不會退出民進黨」。她表示，長期在民進黨，也認同該黨的理念，過去她曾與時任台北市長柯文哲共事過，其政黨傾向與民進黨不同，因此，只要是專業上認為有必要、且能力所及的事，就會全力投入。她也說，若有機會任職，會以後續行為證明，「不會把民進黨的黨派立場放在前面」。

民進黨立委郭昱晴指出，NCC遇到任何案件，應有法律標準、公平處理，若遇到外界關注度高、爭議案件，如裁罰、新聞台換照制度，如何確定按照相同標準處理。

袁秀慧回應，在程序上，會確保公開透明，必要程序會對外公開，讓全民監督；在標準上，NCC不會因為一個案出現就訂定一套標準，若她有機會擔任主委，會將過往涉及裁罰案件標準整理，並對外公告，在案件發生前讓標準確立，讓程序更透明。

民進黨立委吳思瑤、林俊憲關切OTT專法及監理架構，袁秀慧表示，「認同有法律才有方式管理」，NCC內部應已有相關研議，若有機會上任，將加快研議速度。

根據書面資料，袁秀慧現任長慧法律事務所主持律師，專精行政法、刑法及個人資料保護法等領域。曾任台北市政府法務局局長、台北市婦女新知協會理事長、全國律師聯合會常務理事等，兼具公務經驗及法律專業。