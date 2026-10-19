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具有民進黨籍引質疑 NCC主委被提名人袁秀慧：秉持專業

中央社／ 台北19日電
國家通訊傳播委員會被提名主任委員袁秀慧今天出席立法院交通委員會接受朝野立委審查答詢。 聯合報系資料照
國家通訊傳播委員會被提名主任委員袁秀慧今天出席立法院交通委員會接受朝野立委審查答詢。 聯合報系資料照

立法院交通、教育文化委員會聯席會議今天審查行政院函送NCC委員提名名單，其中，NCC主委被提名人袁秀慧具有民進黨籍，有立委質疑能否落實行政中立。袁秀慧表示，之前曾與時任台北市長柯文哲共事，只要涉及她的專業，就會全力投入，並承諾「不會把民進黨的黨派立場放在前面」。

國家通訊傳播委員會（NCC）目前處於無委員空窗期，行政院7月24日公布最新提名名單，提名7位委員，其中提名袁秀慧為委員並為主委，蕭蘋為委員並為副主委，王怡惠、游家牧、張春炎、張克豪、陳春木為委員。其中，袁秀慧、蕭蘋及王怡惠3人任期至119年7月31日止，餘4人任期至117年7月31日止。

立法院交通、教育及文化委員會聯席會議審查行政院函送NCC委員提名名單，今天排審袁秀慧、蕭蘋、王怡惠。

行政院秘書長張惇涵說明，7位被提名人專長涵蓋電信、資訊、法律、傳播及財經領域，除均符合組織法的專業要求，也兼具學術專業與實務經驗。其中，袁秀慧為民主進步黨籍，其餘6位均為無黨籍。

袁秀慧提出3點期許，首先，健全法制環境，引領數位匯流與科技監理的平衡發展；其次，促進多元共融，深化弱勢權益保障與媒體識讀；第3，秉持獨立公正，搭起跨界溝通與社會共識的橋樑。

國民黨立委萬美玲詢問，根據NCC組織法，委員應超出黨派以外，獨立行使職權，袁秀慧是民進黨籍，過去還擔任過黨職，如何說服外界，她可以獨立行使職權、落實行政中立。

袁秀慧回應，「我應該還是不會退出民進黨」。她表示，長期在民進黨，也認同該黨的理念，過去她曾與時任台北市長柯文哲共事過，其政黨傾向與民進黨不同，因此，只要是專業上認為有必要、且能力所及的事，就會全力投入。她也說，若有機會任職，會以後續行為證明，「不會把民進黨的黨派立場放在前面」。

民進黨立委郭昱晴指出，NCC遇到任何案件，應有法律標準、公平處理，若遇到外界關注度高、爭議案件，如裁罰、新聞台換照制度，如何確定按照相同標準處理。

袁秀慧回應，在程序上，會確保公開透明，必要程序會對外公開，讓全民監督；在標準上，NCC不會因為一個案出現就訂定一套標準，若她有機會擔任主委，會將過往涉及裁罰案件標準整理，並對外公告，在案件發生前讓標準確立，讓程序更透明。

民進黨立委吳思瑤、林俊憲關切OTT專法及監理架構，袁秀慧表示，「認同有法律才有方式管理」，NCC內部應已有相關研議，若有機會上任，將加快研議速度。

根據書面資料，袁秀慧現任長慧法律事務所主持律師，專精行政法、刑法及個人資料保護法等領域。曾任台北市政府法務局局長、台北市婦女新知協會理事長、全國律師聯合會常務理事等，兼具公務經驗及法律專業。

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