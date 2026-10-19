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敖幼祥烏龍院部分商標遭廢止 智慧局：依規定審查

中央社／ 台北19日電
漫畫家敖幼祥長期維護的「烏龍院」商標，因遭他人提出申請而遭廢止。圖／取自敖幼祥FB
漫畫家敖幼祥長期維護的「烏龍院」商標，因遭他人提出申請而遭廢止。圖／取自敖幼祥FB

漫畫家敖幼祥的「烏龍院及圖」商標遭廢止，引發外界關注。經濟部智慧財產局今天表示，本案是第三方申請廢止商標，智慧局依商標法規定，以書面通知雙方提出答辯及陳述意見，並無派員前往敖幼祥住處或工作室調查、拍照蒐證的情事。

智慧局指出，本案僅部分商品及服務的商標註冊遭廢止，案件尚未確定，當事人仍可提起行政救濟

敖幼祥日前在社群平台表示，17日收到智慧局商標廢止處分書，過去10年持續繳交商標規費，卻因有人主張他3年內未使用商標，向主管機關申請廢止。他並指稱，主管機關接到申請後派員前往住處及工作室蒐證，質疑相關作法，並表示已委請律師處理後續事宜。

智慧局今天回應指出，依商標法第63條第1項第2款規定，註冊商標無正當事由迄未使用，或繼續停止使用已滿3年者，任何人均得申請廢止。本案經審酌雙方提出的使用事證後，認定「烏龍院及圖」商標指定使用於第43類「旅館」服務部分，有實際使用事證，因此維持註冊。

至於第43類其餘服務，包括養老院等服務，以及第30類茶、咖啡飲料等全部商品，因商標權人未提出足以證明實際使用的證據，智慧局依法廢止相關註冊。

智慧局強調，商標廢止是依各項指定商品或服務的使用事證分別認定，並非將商標權人的所有權利一律廢止。目前本案尚未確定，當事人如不服處分，仍可依法提起行政救濟。

此外，智慧局說明，商標權與著作權的保護標的及法律要件不同，商標遭廢止不代表創作者對漫畫作品所享有的著作權也受到影響。

智慧局表示，辦理商標廢止案件均依法律規定及個案證據，秉持客觀、中立原則審理，以兼顧商標權人的合法權益及市場交易秩序。

敖幼祥 商標 經濟部

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