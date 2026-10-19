專利技術媒合會桃園登場 張善政盼串聯技術、產業與資金

桃市府今在虎頭山創新園區舉辦「專利技術生態系城市技術融資暨展示媒合會」，集結工研院及廣達、日月光、東元等企業，共展示23項核心技術，從高齡陪伴機器人、四足機器人到無人機磁感應定位技術，鎖定AI機器人、半導體檢測及無人機等前瞻領域。市長張善政表示，希望串聯技術、產業與資金，協助中小企業取得關鍵技術，布局桃園未來5至10年產業競爭力。

張善政表示，桃園是台灣重要產業重鎮，市府除協助企業穩健營運，更要著眼長期轉型升級。中小企業研發資源相對有限，學研機構累積的研發成果又需要與市場接軌，因此希望透過專利技術篩選、媒合及融資輔導，讓研發成果找到合適企業，加速技術商品化，轉化為企業競爭優勢。

經發局表示，此次媒合會集結工研院及廣達電腦、日月光半導體、迎廣科技、東元電機等上市櫃公司與在地企業，展示內容分為「AI機器人與半導體檢測」、「無人機與智慧工廠」、「AI精準健康與RFID辨識」三大領域，並安排專利媒合及一對一對接，讓企業直接尋找適合導入的技術。

現場展示多項已具實際應用潛力的研發成果，其中工研院資訊與通訊研究所推出高齡陪伴枕聊機器人，可進行智慧健康問答、認知與情緒偵測及話題生成，目前已在高雄榮民總醫院附設住宿長照機構及雙和醫院失智症中心進行場域驗證。

工研院機械與機電系統研究所另展示四足機器人，建立多足機器人智慧感知、運動控制及人機互動應用生態系，原型機已在智慧巡檢、火場偵察等情境完成驗證；無人機磁感應定位技術可整合三軸磁感測與導航模組，進行磁地圖匹配、位置估測及抗干擾補償。

經發局表示，希望藉由媒合平台縮短研發成果與產業需求間的距離，讓桃園企業不必從零開始投入研發，即有機會取得成熟或具發展潛力的技術，進一步帶動在地產業升級。

桃園市政府今在虎頭山創新園區舉辦專利技術媒合會，現場展示高齡陪伴枕聊機器人，結合智慧健康問答、認知與情緒偵測等功能，盼將AI技術導入高齡照護場域。記者朱冠諭／攝影