台南中小企業服務團推AI數位轉型 產學研合作助企業升級、爭取補助

臺南市經發局19日在民治市政中心舉辦媒體互動，展現「臺南中小企業服務團」協助在地企業推動產學研技術鏈結、產業轉型升級與AI技術應用之輔導成果。市府透過專案關懷、資源對接與認證培訓，積極扮演產業後盾，並促成多項產業跨域合作，為在地中小企業注入創新動能，提升競爭力。

市長黃偉哲表示，面對全球供應鏈重組與數位轉型浪潮，中小企業與傳統產業的技術升級是臺南經濟發展的關鍵。市府推動「中小企業服務團」，結合大專院校、研究法人與產業公協會之專家資源，提供中小企業從「需求診斷、技術輔導、資源媒合」的一站式服務，將產學研的研發能量真正轉化為產業落地的實務技術，協助企業降本增效，掌握市場先機。

經發局局長張婷媛表示，臺南中小企業服務團聚焦技術研發、智慧製造、數位轉型與資金爭取四大面向，以符合企業實際營運需求。今年因應AI趨勢，特別辦理AI認證課程與技術應用交流會，協助在地企業培育人才，並透過實務案例分享，加速企業將新興科技導入製程、管理、產品服務，突破產業轉型瓶頸。

在技術輔導成果方面，目前臺南中小企業服務團已促成多項產學研合作，例如：森淨科技引進學界資安技術，強化企業軟體服務防禦能量；佐野設計將廟宇丹青彩繪結合AI筆觸轉譯與UV堆墨立體製程；怡欣達則建立鋁合金調質技術平台提升材料自主研發能量。透過跨域技術媒合，不僅協助企業解決實際生產與研發問題，也促進傳產產業與新興科技融合。

此外，臺南中小企業服務團藉由舉辦技術交流會，邀請AI創新技術廠商、研究法人與產業專家，介紹AI技術的創新研發、分享製造業成功應用案例與導入策略，協助中小企業掌握AI技術發展趨勢，理解可行的導入模式與實際效益，進而降低轉型風險且促進產業升級。

服務團同時深入掌控在地企業需求，主動協助業者鏈結中央與地方輔導資源，近兩年已輔導21家在地中小企業申請地方及中央補助與輔導計畫，並取得核定補助經費超過2,300萬元，涵蓋研究開發、智慧製造、低碳節能與數位轉型等面向，有效協助企業降低創新投資負擔及成本，提升自主研發及市場競爭力。

經發局指出，市府透過臺南中小企業服務團設有單一服務窗口，整合專家諮詢、技術診斷、創新研發補助及專案貸款等資源，持續陪伴企業從「找問題、找技術、找資源」到實際落地應用。