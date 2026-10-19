快訊

路邊撿到快死的金魚！阿金叼去水池放生 急伸手撥水施救

國道開車伸懶腰失血1.8萬！還扣車牌半年 特斯拉車主自嘲「蠢死」

聽新聞
0:00 / 0:00

防職場性騷！勞動部攜手衛福部 建構跨部會通報機制

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部為避免醫事人員利用權勢進行性騷擾，損害醫療相關從業人員或病患權益，近期已與衛福部啟動跨部會合作，透過地方勞政主管機關將調查成立醫療院所職場性騷擾案件，及時通知地方衛生主管機關，以利對性騷擾行為醫事人員進行適當醫政管理措施。

勞動部說明，醫療院所於接獲申訴或知悉性騷擾情事時，依《性別平等工作法》規定，應採取立即有效之糾正及補救措施，包括防止性騷擾再次發生、提供被害人必要的諮詢與協助、啟動調查程序並對行為人做出適當懲戒，以防止類似事件再次發生。

又考量醫事人員特殊性，若醫事人員經認定涉及性別事件，可能構成各類醫事人員法之「利用業務上機會犯罪」、「執行業務違背醫學倫理」及「業務上不正當行為」等懲戒或裁罰事由。

勞動部與衛生福利部透過跨部會合作，經兩部會函請各地方政府，就醫療院所調查成立之職場性騷擾案件，勞工行政主管機關第一時間提供相關資訊予衛生主管機關，經衛生主管機關確認行為人為執業之醫事人員後，依各類醫事人員法之規定啟動醫政管理措施以維護病人或其他機構從業人員權益。

勞動部提醒，醫療院所於接獲被害人申訴時，即應主動填報「職場性騷擾案件通報系統」，案件經調查完竣後亦應將處理結果再次通報地方主管機關，確實落實通報程序，以利相關主管機關掌握資訊並提供即時輔導。

勞動部期盼透過勞政與衛政機關的緊密合作，深化醫療院所性騷擾防治，共同為醫事人員構築安全的工作環境，並為民眾營造安心、值得信賴的醫療場域。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

校事會議精進方案出爐！ 教育部3大調整：合理管教可直接結案

資遣癲癇員工卻持續徵才 物業公司遭認定身障歧視、重罰30萬元

教育部補助校事會議教師法律諮詢 同一事件每人3萬為原則

行政院通過法院組織法修正案 法務部：有效減輕檢察官負擔

相關新聞

中油投資阿拉斯加是幫美國當義工？ 經濟部：投資一定會有股份

美國總統川普13日在阿拉斯加州競選場合宣稱，台灣同意未來20年承購阿拉斯加液化天然氣（LNG）計畫三成產量，並參與專案開發、投資最高44億美元，最快2032年起供氣。國民黨立法委員賴士葆今日質疑，投資模式為何，是否替美國當義工，政府不敢說清楚。經濟部則表示，投資會有股份。

熟齡勞工退休金平均已存631萬元 與平價版退休金684萬差不多

yes123求職網「中高齡勞工困境與企業聘用意願調查」發現，目前仍在職場工作熟齡勞工之中，有42.1%坦言是「月光族」。約有近六成熟齡族早在40歲以前就開始存退休金；對於預估的退休金，調查則顯示，平均高達2,695萬元，但目前達成率僅為23.4%，平均約631萬元。

勞工退休年齡延後…目標近64歲退休 三成四「已退族」重返職場

「中高齡就業專法」上路即將滿六年。在重陽節前夕，處於「缺工潮」時代的熟齡勞工們，面臨哪些職場困境？yes123求職網「中高齡勞工困境與企業聘用意願調查」結果，只有6%真正退休，另有三成四曾經退休，又重返職場。

敖幼祥烏龍院部分商標遭廢止 智慧局：依規定審查

漫畫家敖幼祥的「烏龍院及圖」商標遭廢止，引發外界關注。經濟部智慧財產局今天表示，本案是第三方申請廢止商標，智慧局依商標法...

專利技術媒合會桃園登場 張善政盼串聯技術、產業與資金

桃市府今在虎頭山創新園區舉辦「專利技術生態系城市技術融資暨展示媒合會」，集結工研院及廣達、日月光、東元等企業，共展示23項核心技術，從高齡陪伴機器人、四足機器人到無人機磁感應定位技術，鎖定AI機器人、半導體檢測及無人機等前瞻領域。市長張善政表示，希望串聯技術、產業與資金，協助中小企業取得關鍵技術，布局桃園未來5至10年產業競爭力。

台南中小企業服務團推AI數位轉型 產學研合作助企業升級、爭取補助

臺南市經發局19日在民治市政中心舉辦媒體互動，展現「臺南中小企業服務團」協助在地企業推動產學研技術鏈結、產業轉型升級與AI技術應用之輔導成果。市府透過專案關懷、資源對接與認證培訓，積極扮演產業後盾，並促成多項產業跨域合作，為在地中小企業注入創新動能，提升競爭力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。