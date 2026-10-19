防職場性騷！勞動部攜手衛福部 建構跨部會通報機制

勞動部為避免醫事人員利用權勢進行性騷擾，損害醫療相關從業人員或病患權益，近期已與衛福部啟動跨部會合作，透過地方勞政主管機關將調查成立醫療院所職場性騷擾案件，及時通知地方衛生主管機關，以利對性騷擾行為醫事人員進行適當醫政管理措施。

勞動部說明，醫療院所於接獲申訴或知悉性騷擾情事時，依《性別平等工作法》規定，應採取立即有效之糾正及補救措施，包括防止性騷擾再次發生、提供被害人必要的諮詢與協助、啟動調查程序並對行為人做出適當懲戒，以防止類似事件再次發生。

又考量醫事人員特殊性，若醫事人員經認定涉及性別事件，可能構成各類醫事人員法之「利用業務上機會犯罪」、「執行業務違背醫學倫理」及「業務上不正當行為」等懲戒或裁罰事由。

勞動部與衛生福利部透過跨部會合作，經兩部會函請各地方政府，就醫療院所調查成立之職場性騷擾案件，勞工行政主管機關第一時間提供相關資訊予衛生主管機關，經衛生主管機關確認行為人為執業之醫事人員後，依各類醫事人員法之規定啟動醫政管理措施以維護病人或其他機構從業人員權益。

勞動部提醒，醫療院所於接獲被害人申訴時，即應主動填報「職場性騷擾案件通報系統」，案件經調查完竣後亦應將處理結果再次通報地方主管機關，確實落實通報程序，以利相關主管機關掌握資訊並提供即時輔導。

勞動部期盼透過勞政與衛政機關的緊密合作，深化醫療院所性騷擾防治，共同為醫事人員構築安全的工作環境，並為民眾營造安心、值得信賴的醫療場域。