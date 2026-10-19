中油投資阿拉斯加是幫美國當義工？ 經濟部：投資一定會有股份

美國總統川普13日在阿拉斯加州競選場合宣稱，台灣同意未來20年承購阿拉斯加液化天然氣（LNG）計畫三成產量，並參與專案開發、投資最高44億美元，最快2032年起供氣。國民黨立法委員賴士葆今日質疑，投資模式為何，是否替美國當義工，政府不敢說清楚。經濟部則表示，投資會有股份。

立法院經濟委員會今日舉行中油、台電虧損之因應—《能源管理法》第5條及第5條之1之修訂」公聽會，賴士葆表示，政府追加增資中油2338億元，原因就是台灣要投資美國阿拉斯加專案1400億，這還不是投資，如果是投資要看投報率，「台灣對美投資40億美元是不是投資，至今經濟部不敢面對這件事，拿台灣錢替美國打義工。」

賴士葆表示，中油的2338億元增資，裡面就是1400億元要投資美國阿拉斯加，這部分都沒有跟國會講，是川普替台灣宣布，這情何以堪，台灣是被賣掉還幫忙數鈔票。

經濟部次長賴建信受訪時表示，中油對美國阿拉斯加天然氣投資案的預算，會循相關程序編列，且依照商業邏輯進行，「投資一定會有股份」。