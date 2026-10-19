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為開發中國家造小型AI 縮短數位與經濟落差

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
隨著AI技術快速普及，專家警告這類小型模型未來恐具備自我複製能力，對全球資安與智慧聯網設備帶來潛在風險。（Photo by Igor Omilaev on Unsplash under C.C License）
隨著AI技術快速普及，專家警告這類小型模型未來恐具備自我複製能力，對全球資安與智慧聯網設備帶來潛在風險。（Photo by Igor Omilaev on Unsplash under C.C License）

缺乏高級設備也能玩AI？世界銀行近日指出，針對開發中國家量身打造的「小型AI」不僅能在一般智慧型手機上順暢運作，連訊號不佳時也能用，例如：印度農民隨手一照就能用母語取得土壤分析，有望將以往需要長時間才能完成的經濟發展縮短至數十年。

開發中國家幫助大

衛報》報導，相較於矽谷科技巨頭專注於高階消費性產品，小型AI採用針對特定用途與較窄數據集訓練的專門模型，能夠在低連線環境、當地語言及行動裝置上流暢運行，進而嘉惠基礎建設不足的基層社群。

世界銀行首席知識官多諾霍呼籲開發中國家積極發展與應用小型AI模型，以充分釋放人工智慧的潛力。國際貨幣基金組織總裁喬治也強調，若政府能妥善提供電力、數位基礎設施及基本法規防護等先決條件，AI的普及便能如同手機般具備高度民主化特質。

防範AI自我複製

ABC新聞》報導，在小型AI模型加速滲透日常應用的同時，美國人工智慧安全公司Anthropic發布研究警告，參數低於30億的小型AI模型可能在數個月內具備自主複製能力，甚至透過安全防護較弱的物聯網設備進行跨裝置傳播。

專家建議，各國政府與製造商必須從源頭強化物聯網設備的預設密碼與資安基底，在推動AI技術普及的同時，防範不受人類控制的自主代理程式帶來難以預料的安全危機。

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