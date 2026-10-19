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勞工退休年齡延後…目標近64歲退休 三成四「已退族」重返職場

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
由於退休金準備不足，不少中高齡勞工重返職場就業。示意圖。聯合報系資料照
由於退休金準備不足，不少中高齡勞工重返職場就業。示意圖。聯合報系資料照

「中高齡就業專法」上路即將滿六年。在重陽節前夕，處於「缺工潮」時代的熟齡勞工們，面臨哪些職場困境？yes123求職網「中高齡勞工困境與企業聘用意願調查」結果，只有6%真正退休，另有三成四曾經退休，又重返職場。

yes123求職網調查顯示，在45歲(含)以上的「熟齡會員」當中，對於原本人生目標，有30.9%表示，把退休年齡訂在「60歲以上∼65歲不到」；還有29.8%，則是設定為「65歲以上∼70歲不到」；但也有16.3%，訂為「70歲(含)以上」。整體平均下來，大約落在63.5歲，略晚於去年調查的63.3歲，以及前年的63歲。

受訪熟齡勞工中，實際上僅有6%真正屬於「目前退休中」；其餘有59.7%是「尚未退休過」；剩下的34.3%，屬於「曾經退休過，但又重返職場」。

選擇「二度就業」勞工中，高達60.6%透露，重返職場後的薪資水準「比之前低」；「持平」占34.2%；「比之前高」僅有5.2%。

一度退休卻又重返職場，在可複選狀況下，前三大主因依序為：「覺得退休金準備不夠」(71.7%)、「想分擔家計、貸款、負債」(66.3%)，以及「仍有長輩要扶養」(39.1%)。

其餘「二度就業」的原因，分別「仍有子女要扶養」(37.3%)、「覺得離開職場後生活無趣」(35.5%)，以及「成年子女的工作、收入不穩定」(31.9%)。

此次調查顯示，在邁入中年、過了40歲以後，76.2%勞工透露，「曾經」因為工作影響到身心健康。包含在求職與上班時，更有九成的人表示，曾經因為年紀關係遇過「職場歧視」。此外，也有高達92.3%覺得企業在聘僱人才時，「有」年齡顧慮。

對於求職時自認遭遇到最大的「困難點」，在可複選狀況下依序為：「年齡的問題」(84.1%)、「薪資令人滿意的工作難尋」(62.7%)、「被質疑學習能力差」(45.7%)，以及「職位令人滿意的工作難尋」(36.8%)、「被質疑無技能或證照」(24.9%)。

其他應徵工作難關，又分別是：「無法配合加班、應酬、出差」(23.8%)、「不太願意接受夜班工作」(22.7%)、「難以放下身段」(21.6%)，以及「難以適應新環境」(20.5%)、「不太願意接受外派工作」(19.3%)。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，畢竟「上有高堂，下有子女」，無奈身為「三明治族」，不少中高齡勞工原本已退出職場，卻為了家庭經濟壓力，被迫需要重新找工作。由於已離開勞動市場一陣子，出現較長的「空窗期」，想找到相同職務、職位，待遇保持原本薪資水準，甚至回到老本行，其實都不太容易。

楊宗斌建議，解決台灣熟齡族就業問題，同時也能解決未來人力缺口問題，像是政府可透過「獎勵僱用」方式，如果企業聘用一定比重以上的中高齡勞工，就給予薪資補助或賦稅優惠。另一方面，公司若能提供資深員工，更多在職進修機會、學習新技能，官方同樣發放相關受訓津貼。

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