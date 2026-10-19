熟齡勞工退休金平均已存631萬元 與平價版退休金684萬差不多

yes123求職網「中高齡勞工困境與企業聘用意願調查」發現，目前仍在職場工作熟齡勞工之中，有42.1%坦言是「月光族」。約有近六成熟齡族早在40歲以前就開始存退休金；對於預估的退休金，調查則顯示，平均高達2,695萬元，但目前達成率僅為23.4%，平均約631萬元。

不論有沒有面臨職場歧視，或者真的具備某些優勢，yes123求職網調查顯示，在尚未退休的熟齡勞工當中，目前「有正職工作」的，仍然占72.2%：這當中卻有高達八成七評估，自己「不可以」在現在的公司任職到退休。

另外也有76.2%指出，任職公司今年在徵才時，「有出現」聘用無經驗的新人「取代」資深員工的情況。難怪高達95.1%的中高齡勞工透露，自認目前有「職場恐慌症」。

同樣在可複選狀況下，造成恐慌的主因依序來自：「年紀愈來愈大」(47.1%)、「退休金目標遙遠」(46.1%)、「覺得轉行困難」(40.7%)，以及「擔心被裁員」(35.1%)、「缺乏第二專長」(30.4%)。

就「財務面」來看，調查發現，目前「尚未退休」的熟齡勞工之中，42.1%坦言是「月光族」：代表每個月薪水幾乎快花光，甚至出現透支。其餘的57.9%，也就是「沒有」月光光的熟齡勞工，也不屬於手頭寬裕狀態，平均預估每個月僅可以存到6,655元。

對於熟齡勞工族來說，若衡量收入與支出，屬於「40歲以前」，也就是「青年階段」就開始存退休金的，占58.9%；但是屬於「40歲以後」，等於進入「中年階段」才開始存的，其實比例也有41.1%。

因此在「生活無虞」前提下，原本預估的退休金，應該準備多少錢呢？此次調查則顯示，平均高達2,695萬元；而截至目前為止，達成率為23.4%：代表準備退休金的「缺口比率」，已上看76.6%。

如果以2,695萬的23.4%估算，目前大概僅存到631萬元，等於「退休金缺口」，還有2,064萬元。(2,695萬乘上0.234，約為631萬)

是否有「平民版」、「節儉版」退休金規劃？yes123求職網發言人楊宗斌認為，根據主計總處公佈的去年度數據，「平均每人月消費支出」為28,513元：假如六十歲退休，平均活到八十歲，20年開銷換算下來，剛好約為684萬元，對比上述平均「已存的」631萬元，其實也與這個「平價(節儉)版」的退休金數字差不多了。

至於心中計畫如何請領「勞保老年給付」，本次調查也發現：有63.6%勞工想「每月領」；也有36.4%想「一次給付」。

觀察本次調查結果，楊宗斌表示，對中高齡勞工來說，目前的生活容易發生「三危」問題：「職務遭取代」的危機、「財務吃緊」的危機，以及「分神照顧家人導致過勞」的危機。

雖然想達到「千萬元以上」的存款難度高，不過假如能從退休前到退休後，持續透過「保守穩健」的理財規劃，加上「複利效果」，慢慢累積儲蓄，一旦完全離開職場，想過著「最基本」衣食無缺的日子，避免「老貧化」，應該不算太困難。

楊宗斌提醒勞工朋友，除了仰賴官方的年金保障，更需要完善的銀髮照護政策，對於老年的人生規劃，採取「多管齊下」的方式，比如運用「長照險」、「失能險」，才有可能確保退休生活無虞。