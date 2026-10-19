善的循環 中國信託一甲子跨足5大公益

中國信託陪伴台灣社會走過一甲子，創辦人辜濓松希望把中信打造成幸福企業，不只是對員工，更希望擴散幸福感。一九八五年由辜濓松發起「點燃生命之火」全民愛心募款活動，開創台灣民間企業募款先河，日後發展出中信回饋台灣社會的五大公益層面：慈善、反毒、體育、教育、藝文，積極參與社會公益，讓善的循環持續傳遞。

辜濓松曾於美國時報廣場參加耶誕盛會，返台後看見有些孩子因家境貧困而無法溫暖過節，因此發起「點燃生命之火」愛心募款活動，為弱勢兒童籌募善款。

二○○四年中國信託慈善基金會設立，基金會曾扶助一位屏東單親媽媽，她說：「不管再怎麼辛苦，都要跟孩子在一起，這是我最幸福的事。」這段話深深影響基金會董事長辜仲諒，讓他深信讓孩子跟家人在一起，就是最簡單的幸福、也是他們最基本的權利。

針對台灣資源匱乏的弱勢兒童，二○一一年起，中信慈善基金會與中信銀共同推動「信扶專案」脫貧輔導服務；二○一五年推動「臺灣夢-兒少社區陪伴扎根計畫」。

中信守護孩子的心意也延伸至反毒工作，二○一五年成立中國信託反毒教育基金會。在球場上，中信透過「愛接棒計畫」扶植少棒及青少棒球隊，讓熱愛棒球的偏鄉孩子安心打球。