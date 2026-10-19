傳承企業文化 中國信託歡慶60歲

為歡慶中國信託成立六十周年，中信金控昨天舉辦「薪火相傳，登峰造極」活動，由中信金董事長顏文隆於「起家厝」台北市館前路見證點燃薪火相傳、生生不息的聖火，揭開活動序幕。

在中信金副董吳一揆鳴槍下，由一○八位同仁組成路跑大隊傳遞聖火，行經歷代總部，最後抵達台北市南港區的中信金融園區；同時間中信銀董事長陳佳文率領近八十位高階主管於中信金融園區分隊進行登高挑戰，展現中信同仁挑戰天標、必達巔峰的決心。

中國信託創立於一九六六年三月十四日，由創辦人辜振甫及辜濓松成立中華證券投資公司，從十九人的團隊、僅一二○坪大的辦公室，至今發展成總資產破十兆元、全球員工近三萬兩千人、業務版圖橫跨十四個國家及地區、子公司擁有超過四一○處據點的國際金融集團。

「薪火相傳，登峰造極」活動現場則展出六十年來中國信託的重要大事紀，邀請中國信託前首席執行副總經理林博義、中信金前副董事長羅聯福等多位參與中信成長的重要主管，以影片訪談方式分享，伴隨老照片及歷代總部經典畫面，帶領同仁回到當初篳路藍縷、攜手打拚的時代。

顏文隆在激勵大會表示，期盼所有中信人珍惜前人打下的基礎，並以辜濓松親筆填詞的公司歌，履行「萌芽美麗之島，金融服務全球」的使命，實踐「理想、積極、奉獻、奮鬥」的企業文化。

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒也親臨觀禮，以We are family的公司價值觀及中信兄弟棒球隊的表現分享企業文化與管理理念：一軍要積極追求成長、嚴格管理，二軍要加強訓練，做好隨時上場的準備，唯有把人才儲備好，企業才能持續成長、永續經營。期許中國信託成為國際級的企業，所有主管同仁一同努力開創下一個更輝煌的一甲子。