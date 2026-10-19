外資上周賣超 逼近去年總額

外資在台股對ＡＩ企業融資疑慮、中東緊張局勢等不利因素中，上周賣超逾五千八百億元，寫下史上最大單周賣超紀錄，不僅金額逼近去年全年賣超、也可排進史上前五大單一年度賣超。

外資上周五個交易日賣超五八六二億元，金額直逼去年全年的五九九五億元，不僅使今年賣超一舉衝上一兆九六○三億元，成為史上賣超最大單年。若以年度排名，上周外資賣超金額僅次於二○二二年的一兆二三二六億元、二○二四年的六九四九億元、二○二五年的五九九五億元，單周賣超擠進年度賣超前五大。

其中光台積電就遭外資提款二四一五億元，聯發科七五一億元、南亞科四三三億元、台達電三七六億元、國巨*二一一億元，其他包括日月光投控、大立光、南亞、力積電、欣興、京元電子、環球晶等，都遭外資單周賣超逾百億元，幾乎全數集中在ＡＩ供應鏈上。

台新投顧策略長黃文清、統一投顧董事長黎方國表示，外資雖連連賣超，但此時逆勢加碼的個股，意謂這些個股的投資價值、評價、未來營運前景，在行情震盪時，獲得外資買盤青睞，若短線籌碼未見鬆動跡象，將有望成為近期盤面的焦點。