股匯雙警報 央行備妥銀彈應戰

台北股匯市面臨壓力測試。美股四大指數十七日全面翻黑，台指期夜盤更是暴跌逾千點，台股今天偏空氛圍急遽升溫；而外資上周大舉賣超台股匯出資金，導致新台幣匯價重貶，據了解，中央銀行內部上周五開會因應，備妥銀彈做好本周持續穩匯的準備，避免匯價過度波動。

大型法人機構表示，台指期夜盤在上周六收盤暴跌一一四四點，主要受部分ＡＩ企業獲利無法跟上融資利息等疑慮，及美國甫公布的通膨數據影響，國際資金對聯準會月底升息擔憂上升，台股今天恐將反映台指期夜盤跌勢，投資人宜謹慎操作。

匯市方面，新台幣上周重貶四點六三角，匯價來到卅二點三三八元，周線寫下連三黑，創去年八月底以來最大單周貶幅。除了外資賣股匯出，國際利率環境也讓央行穩匯面臨更大挑戰。中經院指出，全球主要央行轉向升息，牽動國際資金流向，我央行政策利率維持百分之二，台美利差擴大，進一步提高資金流出意願。

值得注意的是，根據央行去年與美國財政部達成的匯率議題聯合聲明，雙方同意央行可在匯率出現過度波動或失序變動時進場調節，且適用雙向干預原則。據悉，央行評估此次有可能形成「失序」風險，面對外資匯出潮可能延續，有條件持續穩定市場。

合庫金控首席經濟學家徐千婷指出，目前市場看貶新台幣壓力沉重，央行不會逆勢操作。不過，央行最在意的是匯率不能出現「無序波動」，預期會透過尾盤操作維持匯市秩序。

此外，匯銀人士說，央行也可能運用行政手段，例如向外資保管銀行了解資金動態，或透過銀行呼籲進口商適度延後買匯，減輕市場美元需求。

「規模恐有百億美元」

匯銀主管表示，近日匯價都在尾盤拉升，透露央行穩匯決心，「規模恐有百億美元」。此外，央行面對貶值壓力，與過去單純外資賣股匯出不同。匯銀主管說，過去大量出口商常在新台幣走貶時拋匯，可形成新台幣有效支撐，然而這次貶勢強勁，出口商反而開始觀望、惜售美元，希望等待更好的結匯價格。

進口商則擔心持續貶值，趕緊買匯，進一步造成新台幣貶值壓力。這也讓央行成為市場上唯一美元賣家，一旦看貶氣氛形成，央行即使持續釋出美元，也未必能立即扭轉市場心理。金融圈認為，央行向來強調維持匯市秩序，不死守特定價位的「柳樹理論」，預計新台幣本周將在卅二點五元上下震盪。