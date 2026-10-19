換匯攻略 美元存戶兩頭賺 哈日族成本增

新台幣匯率上周重貶，外幣族有人歡喜有人愁。原本持有美元定存的民眾，不僅享有存款利息，更因美元升值意外賺進一筆匯差，形成利息、匯差兩頭賺；但準備赴日旅遊的民眾，卻因新台幣走貶、日圓相對走強，換匯成本明顯增加。銀行業者提醒，已經持有外幣與現在才準備換匯的民眾，面臨的機會與風險大不相同。

根據台銀牌告匯率，八日美元即期賣出價為卅一點九五元，上周五升至卅二點二九元，短短一周上漲百分之一點三八。若民眾八日以卅一點九五元買進一萬美元，扣除買賣價差後，單周仍能賺進新台幣三千四百元匯差。

對原本持有美元的存戶而言，這波新台幣貶值更是一筆額外收穫，加上銀行持續推出美元高利定存，讓存戶有機會利息、匯差兩頭賺。以台新銀行Richart美元優利定存專案為例，三個月期年利率百分之五點五，最低只要五十美元即可承作，新舊戶均可參加。

若以一萬美元存入，期滿可領取一三七點五美元利息，依目前匯率換算約新台幣四千四百元。不過，優惠限符合規定的新資金或換匯資金，且須選擇本金或本利自動續存。銀行業者提醒，現在才追進美元的民眾，即使享有高利息，未來仍須承擔匯率反轉風險。

相較美元存戶受惠，準備赴日旅遊的民眾則得多掏腰包。台銀日圓現鈔賣出價，從八日的○點二○五二元，升至十六日的○點二○八二元，漲幅百分一點四六。以兌換卅萬日圓計算，原本只要新台幣六萬一五六○元，如今需要新台幣六萬二四六○元，短短幾個交易日就得多花新台幣九百元，過去日圓便宜帶來的旅遊換匯優勢逐漸縮水。

銀行主管表示，日圓兌美元雖僅小幅升值，但因新台幣貶值幅度更大，使日圓兌新台幣的漲幅更明顯。對國內民眾而言，不能只看國際市場美元兌日圓走勢，實際換匯價格才是決定旅費成本的關鍵。

銀行主管指出，美元存戶可視資金需求評估是否分批實現匯差，但若定存尚未到期，提前解約可能損失優惠利息；有日本旅遊等實際支出需求的民眾，則可依行程分批換匯。