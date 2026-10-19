6度叩關拚CPTPP 學者：善用半導體優勢

跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）執行委員會十一月登場，今年由越南擔任主席國，據悉，政府已透過五大管道，全力爭取ＣＰＴＰＰ會員國支持。但經貿學者表示，兩岸政治敏感問題仍是最大障礙，僵局恐難突破，但台灣可將半導體、ＡＩ等優勢轉化為合作籌碼，尋求可能的突破點。

已故的行政院經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣在辭職信中，提及對台灣加入ＣＰＴＰＰ的執行「消極、敷衍」感到憂心，外界關切政府今年如何推進相關作業。台灣自二○二一年申請入會以來，今年已是第六度叩關，但主席國越南與中國大陸關係緊密，而兩岸僵局是ＣＰＴＰＰ卡關的重要因素，越南曾在今年初公開支持大陸加入ＣＰＴＰＰ，對台灣而言，今年情況更為嚴峻。

據悉，府院已全面沙盤推演，今年將以「ＣＰＴＰＰ有台灣更強大」為主軸，強調台灣能為ＣＰＴＰＰ加值，有助打造韌性供應鏈。

而政府已經透過五大管道爭取ＣＰＴＰＰ成立入會工作小組，包括籌組訪問團赴越南交流，並約晤越南官員爭取支持；利用各會員國官員訪台時爭取協助支持；透過組團、各會員國公協會互訪交流等方式，維持雙方經貿合作動能；從產業及國會力量著手；推動智庫交流擴大學界友我聲量。

中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，台灣入會的最大障礙仍是兩岸政治關係。過去五年，兩岸對彼此申請入會持續採取相互否定立場，使會員國擔憂大陸反應，進而擱置台灣申請案。若要打破僵局，除爭取各國支持，也須思考如何向大陸釋出訊號，尋求雙方申請案分別處理、互不干涉的可能性。

劉大年說，台灣在眾多申請經濟體中，經濟與產業條件可說相當優越，政府應善用半導體、ＡＩ及全球供應鏈關鍵地位，作為爭取ＣＰＴＰＰ會員國支持的突破口。

他表示，考量台灣在全球半導體與ＡＩ供應鏈扮演不可或缺的角色，政府不能只強調台灣加入ＣＰＴＰＰ必要性，更應具體向各會員國說明，台灣入會後能為其產業發展、供應鏈整合及投資合作帶來哪些實質利益，將產業競爭優勢轉化為談判籌碼。

東海大學經濟系教授邱達生也認為，台灣半導體技術優勢受到國際肯定，許多國家也希望透過投資設廠及技術合作，強化當地產業發展。政府若能提出完整戰略規畫，將半導體優勢轉化為與ＣＰＴＰＰ會員國合作的籌碼，仍有機會尋求突破。