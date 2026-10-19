我叩關CPTPP府院總動員 五路並進爭取會員國支持

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會將於下月登場，今年由越南擔任主席國，台灣自2021年申請入會以來，將第六度叩關。據悉，府院已全面沙盤推演，今年更以「CPTPP有台灣更強大」為主軸，強調台灣能為CPTPP加值，有助打造韌性供應鏈。

然而，今年主席國越南向來與中國大陸關係緊密，而兩岸僵局恰是CPTPP卡關的重要因素，越南曾在今年初公開支持大陸加入CPTPP，對台灣而言，今年情況更為嚴峻。據悉，政府已透過五大管道，全力爭取CPTPP會員國支持。

首先，官員指出，為爭取CPTPP成立入會工作小組，台灣在今年6月曾籌組人工智慧與數位訪問團，邀請多家企業前往越南交流，也曾約晤越南政府官員，同步透過公協會、經貿專家學者交流，爭取越南支持。

其次，各會員國官員訪台時，府院高層也多次向對方表達，希望協助支持台灣加入CPTPP，包含日本、加拿大、英國、澳洲、紐西蘭等。

第三，會員國力量是重要關鍵，透過組團、各會員國公協會互訪交流等方式，維持雙方經貿合作動能，據了解，今年5月亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議場邊，也曾與紐西蘭、墨西哥、澳洲、加拿大等國雙邊會談，爭取支持。

第四，今年包括英國、日本國會議員，都曾以口頭或書面質詢，或友好台灣決議等方式，對台灣加入CPTPP表達支持。

最後，推動智庫交流擴大學界友我聲量，除有英國諾丁漢大學台灣研究中心學者撰寫專文，駐處也舉辦、參與智庫交流活動。