聽新聞
0:00 / 0:00

我叩關CPTPP府院總動員 五路並進爭取會員國支持

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會將於下月登場，今年由越南擔任主席國，台灣自2021年申請入會以來，將第六度叩關。示意圖。聯合報系資料照
跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會將於下月登場，今年由越南擔任主席國，台灣自2021年申請入會以來，將第六度叩關。示意圖。聯合報系資料照

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會將於下月登場，今年由越南擔任主席國，台灣自2021年申請入會以來，將第六度叩關。據悉，府院已全面沙盤推演，今年更以「CPTPP有台灣更強大」為主軸，強調台灣能為CPTPP加值，有助打造韌性供應鏈。

然而，今年主席國越南向來與中國大陸關係緊密，而兩岸僵局恰是CPTPP卡關的重要因素，越南曾在今年初公開支持大陸加入CPTPP，對台灣而言，今年情況更為嚴峻。據悉，政府已透過五大管道，全力爭取CPTPP會員國支持。

首先，官員指出，為爭取CPTPP成立入會工作小組，台灣在今年6月曾籌組人工智慧與數位訪問團，邀請多家企業前往越南交流，也曾約晤越南政府官員，同步透過公協會、經貿專家學者交流，爭取越南支持。

其次，各會員國官員訪台時，府院高層也多次向對方表達，希望協助支持台灣加入CPTPP，包含日本、加拿大、英國、澳洲、紐西蘭等。

第三，會員國力量是重要關鍵，透過組團、各會員國公協會互訪交流等方式，維持雙方經貿合作動能，據了解，今年5月亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議場邊，也曾與紐西蘭、墨西哥、澳洲、加拿大等國雙邊會談，爭取支持。

第四，今年包括英國、日本國會議員，都曾以口頭或書面質詢，或友好台灣決議等方式，對台灣加入CPTPP表達支持。

最後，推動智庫交流擴大學界友我聲量，除有英國諾丁漢大學台灣研究中心學者撰寫專文，駐處也舉辦、參與智庫交流活動。

CPTPP 府院 越南 韌性

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

經濟日報社論／爭取加入CPTPP 不能只是年年叩關

呼應加拿大印太戰略 英屬哥倫比亞大學啟動台灣研究計畫

韓專家肯定台灣發展無人機 地獄景象助強化台海嚇阻

歐盟擬深化越南關鍵礦產合作 降低對大陸依賴

相關新聞

我叩關CPTPP府院總動員 五路並進爭取會員國支持

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會將於下月登場，今年由越南擔任主席國，台灣自2021年申請入會以來，將第六度叩關。據悉，府院已全面沙盤推演，今年更以「CPTPP有台灣更強大」為主軸，強調台灣能為CPTPP加值，有助打造韌性供應鏈。

鋼管牌價漲 四大廠吃香

鋼價上漲效應持續向下游延伸，隨著上游廠調升11月熱軋、冷軋及鍍鋅鋼品行情，鋼管報價隨著上揚，黑鋼管、錏板管及鍍鋅鋼管牌價全面調漲，漲幅達四位數，中鴻（2014）、高興昌、美亞、燁輝子公司鑫陽等重點鋼管廠吃香。

本周財經焦點

本周財經焦點

善的循環 中國信託一甲子跨足5大公益

中國信託陪伴台灣社會走過一甲子，創辦人辜濓松希望把中信打造成幸福企業，不只是對員工，更希望擴散幸福感。一九八五年由辜濓松發起「點燃生命之火」全民愛心募款活動，開創台灣民間企業募款先河，日後發展出中信回饋台灣社會的五大公益層面：慈善、反毒、體育、教育、藝文，積極參與社會公益，讓善的循環持續傳遞。

傳承企業文化 中國信託歡慶60歲

為歡慶中國信託成立六十周年，中信金控昨天舉辦「薪火相傳，登峰造極」活動，由中信金董事長顏文隆於「起家厝」台北市館前路見證點燃薪火相傳、生生不息的聖火，揭開活動序幕。

外資上周賣超 逼近去年總額

外資在台股對ＡＩ企業融資疑慮、中東緊張局勢等不利因素中，上周賣超逾五千八百億元，寫下史上最大單周賣超紀錄，不僅金額逼近去年全年賣超、也可排進史上前五大單一年度賣超。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。