人工智慧硬體 有看頭

上周全球金融市場持續在通膨、利率與企業獲利之間拉鋸。美國9月消費者物價指數（CPI）年增3.7%，核心CPI年增2.6%，均略高於市場預期，重新升高市場對聯準會升息疑慮，美股亦普遍承壓，其中科技與AI相關族群波動較為明顯。

此外，就業成長已有降溫跡象，顯示美國經濟仍具韌性，但通膨與成長動能持續分化。後續市場焦點將轉向企業財報、AI資本支出與獲利表現，觀察基本面能否抵銷利率與評價壓力。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文表示，科技股近期波動主要受到利率政策、美國期中選舉及政治言論等總經因素影響，產業基本面尚未明顯轉弱。

AI資本支出持續擴張，大型雲端服務供應商現金流與融資能力仍具支撐，AI模型降價亦帶動使用量快速增加，從晶片、伺服器及資料中心延伸至軟體、資安與終端應用，顯示AI商業化正由基礎建設逐步向應用端擴散。若第3季企業獲利及後續資本支出展望優於預期，科技股仍有望在獲利成長與評價修復雙重支撐下延續表現。

股市方面，未來一周可持續關注企業財報、主要雲端服務供應商資本支出展望，以及AI相關需求變化。張繼文指出，現階段投資人宜聚焦獲利能見度與基本面，AI硬體仍是核心主軸，可留意需求逐步擴散至軟體、資安、光通訊及高速傳輸等領域的機會。

台灣在全球AI與半導體供應鏈中具重要地位，從先進製程、設備、記憶體到CCL、載板與散熱等可望受惠；科技型ETF可掌握產業長線趨勢，主動式台股ETF與台股基金則可透過選股，掌握獲利成長與產業輪動機會。

債市方面，隨美國通膨與就業數據降溫，市場對短期進一步升息預期下降，短天期美債殖利率可能已接近階段高點，但長端殖利率仍可能受到通膨、財政與供給因素影響而維持波動。

張繼文表示，目前債券配置宜以短存續期間、高信用品質與收益率為主要考量，可聚焦2-3年期投資等級公司債，以及信用基本面良好、收益率具吸引力的非投資等級債。

近期大型科技公司因AI基礎建設投資增加發債，信用利差有所擴大，但企業現金流及償債能力仍具支撐，若第4季發債供給如預期下降，也有助緩解利差壓力；操作上仍應重視信用篩選，不宜單純追逐高殖利率。