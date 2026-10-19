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鋼管牌價漲 四大廠吃香

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

鋼價上漲效應持續向下游延伸，隨著上游廠調升11月熱軋、冷軋及鍍鋅鋼品行情，鋼管報價隨著上揚，黑鋼管、錏板管及鍍鋅鋼管牌價全面調漲，漲幅達四位數，中鴻（2014）、高興昌、美亞、燁輝子公司鑫陽等重點鋼管廠吃香。

上市鋼廠主管表示，鋼管產品廣泛應用於建築、消防、機電、廠房、公共工程及家具、車輛等領域。國內鋼管廠10月已調漲牌價，每公噸漲幅約600元至1,000元，11月再度醞釀調升，連續二個月漲價，市場信心活絡。

其中黑鋼管及錏板管每公噸預計調升1,000元，鍍鋅鋼管漲1,200元，出廠價上調將帶動鋼管流通行情上移，中鴻、燁輝旗下鑫陽鋼鐵以及美亞、高興昌等鋼管業產銷營運加分。

上市鋼廠主管說，中鴻跟進中鋼調高11月內銷熱軋、冷軋及鍍鋅鋼品每公噸漲900元，由於黑鋼管主要使用熱軋鋼捲，錏板管及鍍鋅鋼管則與鍍鋅板材成本密切相關，上游盤價接連調升，逐步傳導至下游鋼管製造業。

鋼管廠順利提高售價，將有助於支撐上游熱軋原料採購需求，降低下游對鋼廠漲價的抵抗力，連帶對中鋼、中鴻後續接單及盤價落實具有正面意義。值得關注的是，燁輝百分百子公司鑫陽鋼鐵公司治理到位，是國內具競爭力的鋼管廠，母公司燁輝鍍鋅鋼捲料源供應充足，鑫陽具有效轉嫁原料成本優勢，並掌握低價庫存，可改善產品售價及加工利差。

中鴻 燁輝 漲價

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