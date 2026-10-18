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經濟部呼籲支持追加預算 穩定能源供應與價格

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部呼籲支持追加預算，穩定能源供應與價格。聯合報系資料照
經濟部呼籲支持追加預算，穩定能源供應與價格。聯合報系資料照

近日外界抨擊能源政策及國營事業財務，經濟部今（18）日重申，自今年美伊衝突爆發以來，國際燃料價格大漲且船班大亂，中油與台電公司不但戮力安排油氣船期與燃料調度，同時擔負防止物價上漲的第一線防漲消波塊，穩定我國能源供應與價格，呼籲各界支持本次追加預算。經濟部同時強調台灣穩健推動能源轉型、減少空氣污染排放，不容外界抹滅污名化。

中東衝突促使全球煉油業轉向美國、非洲等地採購，台灣中油公司亦積極尋找替代油氣源，以維持高油氣儲備水準。經濟部強調，至年底我國油氣供應無虞，同時中油公司亦已提前展開明年第1季油氣採購作業。

經濟部說明，台灣目前並無缺電問題。因應半導體產業及AI資訊中心快速發展帶動用電需求，經濟部已盤點並寬估未來十年電力供需，並規劃新增25部共26GW的燃氣機組因應，做好支援綠能發展的橋接角色，與國際能源發展趨勢一致。各國因應電力需求大量成長，推動先進核能或小型核能研究，我國在核能技術成熟安全、核廢有解、社會民眾支持下，政府不排除任何可能選項，將審慎面對核能議題。另外，近年空氣污染情形亦已大幅改善，以台中電廠為例，透過階段性減煤與環保改善工程，空污排放減幅高達80%，同時2025年用煤量也較前一年減用100萬噸。

經濟部進一步說明，中東戰爭以來，與戰前相比，國際布蘭特原油價格已上漲66%，各國承受燃料價格上漲，部分調價反映，部分緩漲及政府補貼，我國汽油價格上漲14%，澳洲漲幅為50%、新加坡23%、韓國與日本在政府補助下漲幅分別為19%、8%；我國柴油價格上漲12%，韓國則上漲27%、日本28%、中國香港30%、新加坡53%。另我國電價未調整，而亞鄰國家如日本及新加坡，目前電價相較於年初(中東戰爭前)，日本上漲4.2%、新加坡增加19%。

經濟部表示，政府以追加預算補貼油氣業者與近期各國因應高油價政策方向未有不同，包括日韓等國皆已採行補貼措施。以日本政府為例，追加預算約新臺幣1,036億元（5,135億日元）用於「電力及燃氣費用負擔減輕支援計畫」，提供民眾及產業瓦斯費及電費補貼。

經濟部強調，面對未明朗化的中東情勢，將持續能源”量足價穩”政策目標，穩定能源供應及物價穩定，也請國人支持政府以特別預算來落實穩定我國能源供應與價格。

經濟部 能源 價格 中油公司

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