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經部：台電籲富崴妥處聯貸爭議 以完工併網為目標

中央社／ 台北18日電

經濟部今天表示，關於富崴與銀行團聯貸爭議，台電是第三人，且台電與富崴間監督付款的付款對象限於分包廠商。台電呼籲富崴妥善處理聯貸爭議，台電將以完成風機安裝及併網為首要目標，唯有順利完工併網，才是確保各方權益的最佳解方。

離岸風電二期工程承包商富崴能源與台電間的履約爭議持續，媒體報導指多家大型銀行踩雷泛森崴能源（包括富崴）授信案，9大公股行庫無一倖免。

針對台電離岸二期進度與款項撥付事宜，經濟部今天提出3點說明，第1，本案風機安裝工程是由富崴公司主動請求台電接管，首批3部風機已在10月16日安裝完成，累計完成4部，後續將依氣候滾動調整，在確保工安下持續推進工程。

第2，有關富崴與銀行團聯貸爭議，台電是第三人，且台電與富崴間監督付款的付款對象限於分包廠商。台電呼籲富崴應妥善處理聯貸爭議，台電也正與聯貸銀行團保持順暢溝通，共同推進工程進度。

第3，台電將以完成風機安裝及併網為首要目標，唯有順利完工併網，才是確保各方權益的最佳解方。

台電 離岸風電 經濟部

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