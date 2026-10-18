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PIMCO：全球經濟成長仍將維持韌性 但三因素連動推升尾端風險

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

品浩（PIMCO）最新的長期展望報告指出，未來6 -12個月全球經濟成長可望維持韌性、通貨膨脹逐步降溫，但AI投資、能源衝擊與金融環境三者之間連動，正在推升尾端風險

PIMCO經濟學家衛艾婷（Tiffany Wilding）指出，AI投資周期蓬勃發展、消費者與中國大陸具備吸收成本上升的能力，加上各國央行的政策取向循序漸進，仍是支撐經濟的三項主要緩衝，都可望有助於在抑制通膨的同時，支撐經濟成長。

衛艾婷認為，至於當前經濟韌性的驅動因素，則日益相互連結。若AI熱潮消退、能源衝擊加劇或金融環境惡化，這些因素可能面臨考驗，尤其資產估值可能尚未充分反映相關風險。

PIMCO全球固定收益投資長波以斯（Andrew Balls）表示，各國央行抑制通膨的決心，可為債券提供有利的投資環境。殖利率處於高檔，可提供潛在收益與緩衝下檔風險。在全球多元分散配置，則可掌握具吸引力的收益來源，以打造能因應各種可能結果的投資組合。

波以斯指出，在信用市場與AI投資擴建領域，應審慎挑選標的。著重投資價值與下檔風險保護，力求確保獲得充分的風險補償。就AI相關信用投資而言，這可能代表應針對監管與法律風險，以及與美國期中選舉相關的政治因素，要求更高的風險補償。

韌性 全球經濟 風險 通膨

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