快訊

蔣萬安競總主委是她！盧秀燕親口證實「3天前敲定」 被問細節直吐3字

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德總統：明年健保預算逾兆元 政府撥補基金維持保費不調漲

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

賴清德總統18日表示，政府推動「健康台灣」政策，設定2032年國人平均壽命增加3歲，以及2030年癌症標準化死亡率、三高相關可避免死亡各降低三分之一等目標。為落實政策，明年健保相關預算編列1兆414億元，將透過增加醫療資源、改善健保支付制度及醫護待遇，提升國內醫療照護品質。

此外，衛福部長石崇良18日也在新光醫院桂蘭大樓開幕典禮前受訪表示，明年度健保總額將突破1兆元，但保費收入恐不足支應支出，行政院因此以公務預算撥補健保基金，維持收支平衡及安全準備金水位，讓健保得以不調漲保費。

賴總統18出席新光醫院創院40周年暨桂蘭大樓落成啟用典禮時指出，自己是台灣第一位具有醫療專業背景的總統，希望在國人健康方面做出更多貢獻。台灣國人平均壽命約80歲，但不健康餘命達8.4年，相當於一生約十分之一的時間處於不健康狀態，因此提出健康台灣政策，希望國人不僅活得長壽，也能活得健康。

在具體政策方面，賴總統指出，癌症長期位居國人十大死因之首，政府設定2030年癌症標準化死亡率降低三分之一的目標；針對高血壓、高血糖及高血脂等三高問題，也希望在2030年將相關可避免死亡降低三分之一。他坦言，這些目標並不容易達成，但正因為具有挑戰性，更有積極推動的必要。

為達成健康台灣目標，賴總統強調，增加健保支出是重要政策手段。2025年健保總額達9,286億元，2027年則編列1兆414億元相關預算，並已送交立法院審議，希望透過擴大健保資源，讓衛福部持續調整健保支付制度，尤其是提高困難治療項目的支付點數、改善健保點值。

賴總統表示，增加健保資源也希望讓醫療院所有能力購置新設備、興建醫療大樓及培育醫療人才，同時改善醫護人員工作環境。其中，加薪是改善醫護待遇最具體的措施之一，期盼醫療人員能在更好的工作條件下發揮專業，提供病人更完善的醫療服務。

對於新光醫院宣布再為員工加薪4%，賴總統也表達肯定，認為醫療院所響應政府健康台灣政策，改善醫護人員待遇，有助於提升整體醫療服務品質。

此外，賴總統指出，全球已進入人工智慧時代，政府正積極推動智慧醫療、精準醫療、韌性醫療及綠色醫療。新光醫院新落成的桂蘭大樓導入人工智慧、物聯網、5G及機器人等技術，呼應政府醫療政策方向，期盼透過科技應用及醫療資源投入，進一步提升國人健康福祉。

健保 賴清德 保費 預算

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

賴總統批中國打壓帛琉仍堅定挺台 讚新光醫院醫療外交、年底再加薪4%

黃國昌說長者免健保費「一毛都沒少」？ 石崇良揭財務隱憂

健保補助讓石崇良失眠！怒批是「齊頭式平等」 強調明年不會漲健保費

健保攻防…賴總統讚屏東補貼長者 黃國昌：玩哪招

相關新聞

9月富蘭克林美國經濟儀表板：連續28個月亮綠燈

在富蘭克林坦伯頓基金集團美國經濟儀表板追蹤三大類共12項經濟指標中，9月營建許可、失業金申請、零售銷售、薪資成長、商品、ISM新訂單、利潤率、卡車運輸、信用利差、貨幣供給、殖利率曲線維持在「擴張」的綠燈，就業信心維持在「衰退」的紅燈，整體燈號繼續保持「綠燈」，至今已連續28個月亮出綠燈。

本周台股／特斯拉飛天不夠看 看AI基本面能否挺過空襲

特斯拉展示騰空翻轉新技術也沒用？美股四大指數上周五收黑，AI股再度承壓，國際油價隨著中東衝突升溫而飆漲，恐慌指數攀高，尤其費半再跌3.83％，連8個交易日下跌。台股上周五成功回防4萬7千點，本周是否再補跌？

友達董座彭双浪：明年景氣不悲觀 期許旗下小老虎變大老虎

友達董事長彭双浪昨（17）日表示，各大研調機構預測2027年經濟景氣一致認為會比今年稍微提升，主因戰爭、石油等大環境變數影響逐漸鈍化，且替代方案已陸續建立。AI成長帶動全球景氣續揚，但記憶體缺貨及大漲的排擠效應，對手機及IT產品影響何時可緩解，仍待觀察。整體而言，對明年景氣預測「不悲觀」。

勞退純舊制 提前結存好處多

勞退純舊制勞工退休金規劃多一項選擇。依勞動部《勞退純舊制勞工自願提繳及提前結存退休金》方案，純舊制勞工可以自願提繳退休金；符合退休要件的勞工自願提繳退休金後，在契約存續期間，得經勞雇雙方合意提前結存舊制退休金。

外銷訂單估連20月成長！9金額上看1,091億美元 年增55%

經濟部將在20日發布9月外銷訂單金額統計，在AI需求持續強勁下，預估9月接單金額達1,060億至1,091億美元，年增50.7%至55.1%，將呈連20個月正成長走勢。

金管會主委彭金隆將赴立院 說明壽險接軌 IFRS 17 、亞資中心成效等業務近況

金管會主委彭金隆19日將出席立法院財政委員會議，報告五大業務近況，包含壽險業接軌IFRS 17及新一代清償能力制度（TIS）、亞洲資產管理中心推動成效等。再加上近期台股行情動盪、外資大舉賣超，以及四家公股投信「四合一」整併案進入關鍵階段，預計22日召開董事會，公公併審查進度等議題也將成為立委關注焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。