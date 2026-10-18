賴清德總統：明年健保預算逾兆元 政府撥補基金維持保費不調漲

賴清德總統18日表示，政府推動「健康台灣」政策，設定2032年國人平均壽命增加3歲，以及2030年癌症標準化死亡率、三高相關可避免死亡各降低三分之一等目標。為落實政策，明年健保相關預算編列1兆414億元，將透過增加醫療資源、改善健保支付制度及醫護待遇，提升國內醫療照護品質。

此外，衛福部長石崇良18日也在新光醫院桂蘭大樓開幕典禮前受訪表示，明年度健保總額將突破1兆元，但保費收入恐不足支應支出，行政院因此以公務預算撥補健保基金，維持收支平衡及安全準備金水位，讓健保得以不調漲保費。

賴總統18出席新光醫院創院40周年暨桂蘭大樓落成啟用典禮時指出，自己是台灣第一位具有醫療專業背景的總統，希望在國人健康方面做出更多貢獻。台灣國人平均壽命約80歲，但不健康餘命達8.4年，相當於一生約十分之一的時間處於不健康狀態，因此提出健康台灣政策，希望國人不僅活得長壽，也能活得健康。

在具體政策方面，賴總統指出，癌症長期位居國人十大死因之首，政府設定2030年癌症標準化死亡率降低三分之一的目標；針對高血壓、高血糖及高血脂等三高問題，也希望在2030年將相關可避免死亡降低三分之一。他坦言，這些目標並不容易達成，但正因為具有挑戰性，更有積極推動的必要。

為達成健康台灣目標，賴總統強調，增加健保支出是重要政策手段。2025年健保總額達9,286億元，2027年則編列1兆414億元相關預算，並已送交立法院審議，希望透過擴大健保資源，讓衛福部持續調整健保支付制度，尤其是提高困難治療項目的支付點數、改善健保點值。

賴總統表示，增加健保資源也希望讓醫療院所有能力購置新設備、興建醫療大樓及培育醫療人才，同時改善醫護人員工作環境。其中，加薪是改善醫護待遇最具體的措施之一，期盼醫療人員能在更好的工作條件下發揮專業，提供病人更完善的醫療服務。

對於新光醫院宣布再為員工加薪4%，賴總統也表達肯定，認為醫療院所響應政府健康台灣政策，改善醫護人員待遇，有助於提升整體醫療服務品質。

此外，賴總統指出，全球已進入人工智慧時代，政府正積極推動智慧醫療、精準醫療、韌性醫療及綠色醫療。新光醫院新落成的桂蘭大樓導入人工智慧、物聯網、5G及機器人等技術，呼應政府醫療政策方向，期盼透過科技應用及醫療資源投入，進一步提升國人健康福祉。