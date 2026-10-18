財政部莊翠雲部長率團赴港 參加2026 APEC財政部長會議

財政部莊翠雲部長將偕同金融監督管理委員會陳彥良副主任委員及相關財金官員，出席今年10月19日至21日於香港舉行之亞太經濟合作（APEC）財政部長會議及相關會議，透過參與亞太地區重要財金對話平臺，分享我國促進經濟成長、維持穩健財政及推動數位金融創新等政策經驗與成果。

財政部說明，本年APEC以「建構亞太社群，促進共同繁榮」為主題，各經濟體代表將針對全球及區域經濟與金融展望、支持家戶之財政政策、數位基礎建設融資及普惠金融等議題交換意見，並與國際貨幣基金（IMF）、亞洲開發銀行（ADB）等國際組織及APEC企業諮詢委員會（ABAC）進行交流。

財政部表示，面對全球經濟不確定性、人口結構變遷與人工智慧（AI）快速發展等挑戰與機會，我國代表團將於本次會議分享我國運用AI及高科技產業優勢帶動經濟成長，提出0到18歲成長津貼等政策減輕家戶負擔，以及運用數位科技提升稅務行政效率之政策經驗與成果；另就促進民間參與數位基礎建設之「兆元投資國家發展方案」及運用金融創新及提升普惠金融作法，與各經濟體交流。

財政部強調，APEC財政部長會議為亞太地區財金政策交流之重要平臺，我國將持續積極參與區域財金議題討論，深化與各經濟體之政策交流及合作，拓展財政外交，共同促進亞太地區經濟韌性與永續成長。