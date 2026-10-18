快訊

搭飛機怕細菌？空服員曝機艙最乾淨位置 前後排都不是

桌球／新人輩出！25歲東奧金牌名將伊藤美誠 宣布永久退出國家隊

中職／龍隊G2打線前6棒不變、後3棒全變 曾對菲力士開轟的曾聖安入列

聽新聞
0:00 / 0:00

安聯投信海外投資首席許家豪：成長力道與政策角力 第4季關注三方向

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
安聯投信海外投資首席許家豪。（安聯投信/提供）
安聯投信海外投資首席許家豪。（安聯投信/提供）

地緣政治緊張情勢持續升溫，能源價格維持高檔，市場對通膨與經濟前景關注再度升高。然而，整體經濟活動並未因此明顯降溫，反而展現優於預期的韌性。安聯投信海外投資首席許家豪預期，全球成長動能有望在年底前進一步回升，但尚不足以演變為過熱景氣，市場未來幾個月將持續在經濟成長與貨幣緊縮之間尋求平衡。

從經濟基本面來看，雖然8月部分領先指標曾出現回落，但企業信心、製造業活動以及服務業表現近期均有所改善，顯示夏季放緩較可能屬於短期整理，而非景氣反轉訊號。即使面對地緣政治風險、高利率環境與通膨壓力，全球經濟整體仍維持穩健擴張態勢。

區域表現方面，美國經濟維持良好基礎，多項數據顯示成長動能有望進一步增強；歐洲受惠於基礎建設、國防與能源轉型相關支出帶動，景氣表現持續優於市場預期，德國經濟可望展現較佳韌性；日本復甦力道亦持續擴大。

值得注意的是，當前並非典型景氣榮景，而是一波更廣泛且具持續性的成長循環。企業營收與獲利維持成長，將有助支撐股市表現及企業償債能力；同時，資料中心、電網升級、自動化與人工智慧（AI）等長期結構性投資，也正成為推動全球經濟新成長引擎，受惠範圍不僅限於科技產業，更延伸至工業、公用事業、設備與原物料供應鏈等領域。

不過，經濟展現韌性也意味著通膨降溫速度可能較市場預期緩慢。能源價格波動、原物料供應緊張以及政府支出增加，均使物價壓力維持高檔。隨著需求回升，各國央行短期內仍缺乏轉向寬鬆的理由。

市場預期，美國聯準會與歐洲央行年底前仍有進一步升息空間，而日本央行亦可能延續漸進式正常化政策。在此環境下，長天期公債殖利率預料將維持高檔震盪，不排除仍有上行風險。不過，只要企業獲利與經濟成長能夠抵銷融資成本上升壓力，市場仍有機會維持相對穩定。

展望後市，投資人仍須留意幾項風險，包括中東局勢升溫推升能源價格、消費與就業市場意外轉弱，以及主要經濟體選舉與財政問題等不確定因素。特別是高額政府債務持續增加，可能推升公債供給並墊高市場要求的殖利率溢酬。

在經濟持續成長與企業獲利支撐下，風險性資產環境仍偏向正面。近期市場修正後，部分新興市場股票及公債已浮現較具吸引力的投資價值。然而，在通膨、升息與地緣政治風險並存的環境下，廣泛分散配置的重要性明顯提升。相較於過度集中於少數大型成長股，兼具穩定現金流與合理評價的優質企業，預期將更具投資吸引力。

展望後市，第4季可關注以下三方向：首先、企業信心改善是否進一步反映在訂單、產出與就業數據；其次，通膨走勢是否持續降溫，進而影響主要央行後續政策方向；第三，財報季能否驗證AI、數位基礎建設、能源轉型及自動化投資已逐步轉化為實質獲利。

若這三方向訊號持續向好，市場漲勢可望進一步擴大；反之，評價偏高且獲利支撐不足的產業與個股，則可能面臨較大的修正壓力。投資人在掌握成長機會的同時，仍應重視資產配置與評價紀律，以因應持續變動的市場環境。

投信 通膨 韌性

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

關注AI三大商機 安聯台灣大壩基金經理人：台股將重返信心指數關卡

三銀行前瞻趨勢 Q4投資聚焦AI、企業獲利

AI投資疑慮升溫與美債殖利率回落 美元短線支撐轉弱

美股漲太高不敢買？009800布局NASDAQ-100 專家揭定期定額策略

相關新聞

9月富蘭克林美國經濟儀表板：連續28個月亮綠燈

在富蘭克林坦伯頓基金集團美國經濟儀表板追蹤三大類共12項經濟指標中，9月營建許可、失業金申請、零售銷售、薪資成長、商品、ISM新訂單、利潤率、卡車運輸、信用利差、貨幣供給、殖利率曲線維持在「擴張」的綠燈，就業信心維持在「衰退」的紅燈，整體燈號繼續保持「綠燈」，至今已連續28個月亮出綠燈。

本周台股／特斯拉飛天不夠看 看AI基本面能否挺過空襲

特斯拉展示騰空翻轉新技術也沒用？美股四大指數上周五收黑，AI股再度承壓，國際油價隨著中東衝突升溫而飆漲，恐慌指數攀高，尤其費半再跌3.83％，連8個交易日下跌。台股上周五成功回防4萬7千點，本周是否再補跌？

友達董座彭双浪：明年景氣不悲觀 期許旗下小老虎變大老虎

友達董事長彭双浪昨（17）日表示，各大研調機構預測2027年經濟景氣一致認為會比今年稍微提升，主因戰爭、石油等大環境變數影響逐漸鈍化，且替代方案已陸續建立。AI成長帶動全球景氣續揚，但記憶體缺貨及大漲的排擠效應，對手機及IT產品影響何時可緩解，仍待觀察。整體而言，對明年景氣預測「不悲觀」。

勞退純舊制 提前結存好處多

勞退純舊制勞工退休金規劃多一項選擇。依勞動部《勞退純舊制勞工自願提繳及提前結存退休金》方案，純舊制勞工可以自願提繳退休金；符合退休要件的勞工自願提繳退休金後，在契約存續期間，得經勞雇雙方合意提前結存舊制退休金。

外銷訂單估連20月成長！9金額上看1,091億美元 年增55%

經濟部將在20日發布9月外銷訂單金額統計，在AI需求持續強勁下，預估9月接單金額達1,060億至1,091億美元，年增50.7%至55.1%，將呈連20個月正成長走勢。

金管會主委彭金隆將赴立院 說明壽險接軌 IFRS 17 、亞資中心成效等業務近況

金管會主委彭金隆19日將出席立法院財政委員會議，報告五大業務近況，包含壽險業接軌IFRS 17及新一代清償能力制度（TIS）、亞洲資產管理中心推動成效等。再加上近期台股行情動盪、外資大舉賣超，以及四家公股投信「四合一」整併案進入關鍵階段，預計22日召開董事會，公公併審查進度等議題也將成為立委關注焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。