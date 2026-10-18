9月富蘭克林美國經濟儀表板：連續28個月亮綠燈

在富蘭克林坦伯頓基金集團美國經濟儀表板追蹤三大類共12項經濟指標中，9月營建許可、失業金申請、零售銷售、薪資成長、商品、ISM新訂單、利潤率、卡車運輸、信用利差、貨幣供給、殖利率曲線維持在「擴張」的綠燈，就業信心維持在「衰退」的紅燈，整體燈號繼續保持「綠燈」，至今已連續28個月亮出綠燈。

富蘭克林證券投顧表示，儘管地緣政治衝突、殖利率上升、AI 疑慮及 11 月期中選舉可能造成波動，但整體企業基本面仍強勁，根據Factset(10/9)調查，分析師預期第3季史坦普500指數獲利成長率高達29.6%，將是連續三季超過25%的增速；其中，能源(+121.1%)、科技(+65.1%)、通訊服務(+51.4%)是三個成長性高於大盤的類股。

資產配置上，隨著科技股短線累積強勁漲幅後高檔震盪壓力難免，股票部位可留意不同風格與產業均衡機會。債券投資以收益為主、資本利得空間有限，保守穩健型投資人應可跳脫債券為收益來源的傳統思維，轉向以美國或全球平衡型基金為核心，廣納收益之餘並擴大報酬機會，偏積極者可透過新興市場平衡型基金參與亞洲AI供應鏈與新興當地債的高息題材。此外，股市布局建議以AI生態系擴張(科技/亞洲科技股)為主旋律，搭配操作生技、美股及日本股票型基金，並投資組合中納入一成左右的黃金及貴金屬產業型基金，有助提高整體投組潛在報酬並分散風險。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲表示，緊縮週期的早期階段通常與持續的經濟成長、企業利潤上升、正向股票報酬同時發生，而決定經濟或市場痛苦程度的通常是升息週期的整體規模。2004-2006年全球金融危機前已收緊425個基點，而2022-2023年升息525個基點，後者以近40年來最快速度升息，推動股市進入熊市。至於目前，利率期貨預估在一年內累積將升息約115個基點，這條路徑較「利率點陣圖」暗示的更激進，若市場定價成真，本次升息週期將是現代史上最溫和的一次，應能限制對經濟的衝擊。

傑佛瑞‧修茲指出，過去12個月史坦普500指數受到業績預期大幅提升的支撐，而估值則是壓縮，而非擴張，若企業獲利的驅動力延續，基本面強化加上本益比下滑將對長期投資人具有吸引力，且隨AI支出與採用帶來持續上漲潛力，美股可能即將進入一個新格局。過去幾年科技七雄表現優異，這主要建立在獲利成長持續超越整體市場之上，不過，市場預計，隨史坦普493指數、史坦普1000指數的獲利成長率逐漸跟上科技七雄，這種差距的收窄可能擴大市場廣度，因投資人將重新審視過去幾年大型股主導時期表現落後的領域。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾(Grant Bowers)表示，AI在基礎設施上的挑戰正在轉變，算力是第一個瓶頸，電力、冷卻、傳輸、連接也日益成為下個瓶頸，而較高的利率則可能影響估值，但無法解決基礎建設的物理限制。下一個獲利驚喜可能不是來自「AI公司」，工業、金融、醫療、消費性企業已經開始利用AI改變自身經濟模式，這代表生產力提升的展現速度可能快於獲利預期。隨AI變得更強，稀缺性變得更珍貴，專有資料、可信的工作流程對AI而言都難以複製，而隨AI成本降低，這些稀缺資產的價值將會提升。

富蘭克林坦伯頓創新科技基金經理人馬修‧摩伯格指出，我們正從單純改進單一晶片轉向改進整個晶片系統，這使算力的成長並未遵循摩爾定律的放緩趨勢，反而正在加速。算力提升不再僅僅依賴單一晶片，而是越來越依賴整合處理器、記憶體、封裝、網路、電源、散熱、軟體等元件的系統來實現擴展。而隨算力提升，研究員能在更大規模的資料訓練更大的模型，算力的增強釋放全新的能力，進而使AI正逐漸成為一項通用技術，有望推動第四次工業革命的到來，對投資人而言，隨AI持續進步，創新浪潮將進一步擴展至機器人技術、基因組學、乾淨能源、區塊鏈等領域。