政院4年92億推農業智動化 採農機共享制、提升田間作業效率30%

農業部長陳駿季日前在「2026第20屆雲林國際農業機械暨資材展」宣布，行政院已核定農業部研提之「建構農業機械示範體系與營造多元服務價值鏈計畫（2026年至2029年）」中程計畫，未來4年將投入92億元經費，全面加速農業智動化、落實淨零排放政策及緩解農業缺工問題，為台灣農業打造堅實後盾。

農業部說明，為因應嚴峻的農業缺工問題，政府自2019年至2025年間已投入76.7億元，輔導農民購置農機達24.7萬台。在此基礎上，第二期中程計畫將進一步擴大政策效益，除持續推動省工農機補助外，並新增林業、漁業及畜牧智慧及省工機具，更將大力鼓勵農民導入電動化、智慧控制及自動化技術以提升作業效率、降低生產對人力的依賴，並同步減少溫室氣體排放。

農業部預估，未來4年將輔導農民增加採用6.5萬臺農機耕作，預計可替代高達120萬人日，為農業注入全新動能。

農業部強調，為協助農友安心務農，自2024年推動「農糧產業機械農事團」，迄今已成立59團，農友只要拿出智慧型手機，就可以直接查詢、預約附近的農機服務，滿足農業勞動需求，讓無法負荷昂貴機械成本的小農也能共享現代化科技成果。

農業部強調，第二期農機中程計畫將以「農機共享」為主軸，建構更完善的機械農事服務支援網絡；大型農機將結合各作物集團產區提升產業運作效率，預計推動農業機械農事服務團擴增至130團，使服務量能較前期大幅成長100%。此外，農業部也將持續強化一貫化機械作業模式，預期可推升田間機械作業效率30%，並有效降低15%的人力成本。

為有效緩解國內長期農業缺工問題並加速產業升級，陳駿季表示，推動機械化與智動化是解決農業缺工的核心解方。行政院核定92億元農機中程計畫，將是引領臺灣農業轉型升級的關鍵引擎，農業部將持續作農友最堅實的後盾，迎向智慧、永續的全新農業時代。