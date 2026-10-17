獨／大型行庫集體踩雷離岸風電聯貸 經濟部指示曾文生出面會銀行團

多家大型銀行踩雷泛森崴能源（包括富崴）授信案，其中九大公股行庫無一倖免，據知情人士指出，對此財政部已向經濟部交涉，台電董事長曾文生已經親自出面和銀行團開會，銀行團希望至少銀行已經融資的購買機器設備墊付款，可以獲得台電的撥款清償。

九大公股行庫因為支持政府的離岸風電政策，尤其是當初的離岸風電國產化政策，因此每一家都有森崴或是富崴的部位，現在成為重災區。

據知情人士指出，大型行庫的董總已經向財政部匯報此事，大型行庫基於支持離岸風電國產化的政策而加入聯貸案，但是現在卻因為政府的國產化政策轉彎成為犧牲品，倘若這個案子沒有善了，未來公股行庫恐怕不敢再參加離岸風電的政策融資。尤其是現在經濟部要繼續推動離岸風電3-3或3-4期工程，有了這次參與國產化慘痛的經驗，未來離岸風電再有別的新政策，不管是公股行庫或是民營銀行恐怕都會打退堂鼓。

財政部已經向經濟部協商，要求重視此事的嚴重性，據了解經濟部已指示台電董事長曾文生跟銀行團碰面。知情人士透露，台電董事長曾文生在二周前已首度出面和目前聯貸金額部位最大，餘額65億的富崴聯貸銀行團碰面，管理銀行中信銀和多家大型公股銀行都有參與，銀行一致要求台電把向森崴、富崴收取的保證金，拿出款項來還款銀行的購買機器設備代墊款，曾文生雖然當場表示內部會去研究解決的方式，但是一直到目前為止，台電尚未有回音。

一家銀行團成員私下透露，其實已經有好幾家銀行開始採取法律動作，尤其是有擔保品的，就開始採取假扣押，但是只要台電這邊願意從保證金裡面撥款出來償還銀行已墊付出去的款項，這些法律行動都可以喊停。

除了向台電求救，銀行團對於森崴跟富崴母集團的正崴集團董事長郭台強的切割也非常不滿。銀行團成員指出，當初正崴集團出具了letter of support(支持函），銀行衝著這個才參加聯貸案，但現在對方卻又對銀行說這個沒有法律效力，讓銀行非常的失望，認為這個攸關企業主對銀行的誠信，因此未來對正崴的其他融資需求也會持保留態度，據知情人士指出，正崴集團在日前已經派公司重要高層到多家大型銀行說明，銀行高層也直接當面表達對於「切割」的不滿。

一家大型行庫高層就直批，英業達集團旗下的跟太陽能有關的英穩達經營失敗在2021年12月決議向法院聲請破產，當時7家銀行對英穩達的無擔保授信合計約18.7億元，銀行團與英業達集團對債務處理產生爭議，最後英業達集團創辦人葉國一願意個人拿錢，支付約相當於銀行債權四成的款項，這家高層就有感而發的說郭台強應該要借鏡一下當初葉國一的精神。