富崴債權銀行炸鍋 擬聲請假扣押

台電離岸風電二期承包商富崴不僅無法如期完工，近期也因為跟台電搶風機而撕破臉，九月底富崴董事會通過向法院聲請宣告破產後，這也讓債權銀行炸鍋。銀行團成員私下透露，多家銀行已開始採取法律動作，尤其是有擔保品的，將聲請假扣押。

銀行團對於富崴與母公司正崴集團董事長郭台強之間做切割也頗有微詞。

銀行團成員指出，當初正崴集團出具letter of support（支持函），銀行衝著這封支持函才參加聯貸案，現在對方卻又對銀行說這個沒有法律效力，讓銀行感到失望。知情人士指出，正崴集團日前已派公司重要高層到多家大型銀行說明，部分銀行高層甚至直接表達對其「切割」態度不滿。

一家大型行庫高層指出，英業達集團旗下與太陽能有關的英穩達經營失敗，在二○二一年十二月決議向法院聲請破產，當時七家銀行對英穩達的無擔保授信合計約十八點七億元，銀行團與英業達集團對債務處理產生爭議，最後英業達集團創辦人葉國一願意個人拿錢，支付約相當於銀行債權四成的款項。這位高層期待郭台強能效法當初葉國一的精神。

富崴因承包工程尚未完工，履約保證金十六點二億元、工程保留款四十二點八億元、未完工工程款四十七點一五億元，總共一○六億元，目前都還在扣在台電手上。

台電表示，風機安裝工作屬於未完工工程款範圍，富崴因財務問題、履約消極，台電為確保離岸二期可如期併網發電，在富崴請求下，已同意陸續接管風機安裝相關海事工作，並取得風機所有權；風機安裝等未完成工項工程款，將依據台電接管後工程完成進度，及依據接管後台電實際支出款項，陸續進行抵扣。

台電說明，履約保證金的發還，須要符合一定法律要件，在目前機制下，要求台電將款項撥給債權銀行有一定的困難。