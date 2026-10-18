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友達董座彭双浪：明年景氣不悲觀 期許旗下小老虎變大老虎

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
友達董事長彭双浪（右）與總經理張博儀。記者李珣瑛／攝影
友達董事長彭双浪（右）與總經理張博儀。記者李珣瑛／攝影

友達（2409）董事長彭双浪昨（17）日表示，各大研調機構預測2027年經濟景氣一致認為會比今年稍微提升，主因戰爭、石油等大環境變數影響逐漸鈍化，且替代方案已陸續建立。AI成長帶動全球景氣續揚，但記憶體缺貨及大漲的排擠效應，對手機及IT產品影響何時可緩解，仍待觀察。整體而言，對明年景氣預測「不悲觀」。

友達歡慶成立30周年，昨天以「精彩三十，共創視界」為主題舉行運動會，匯聚集團企業員工及眷屬近9,000人共襄盛舉。展現One AUO凝聚力與活力，共同見證企業30年發展重要里程碑。

彭双浪受訪談及明年景氣展望時指出，他對明年景氣預測持「不悲觀」態度；回顧友達發展歷程時表示，面板產業走過高峰也下過谷底，曾在2007年獲利高峰時每股純益達7.22元；但也在2011及2012年遭逢兩年累計虧損逾1,150億元的生存考驗。顯示產業競爭從最早投入的日韓、到台灣，乃至中國大陸在政府協助下加入。如今全球七成面板產能集中大陸，且仍在建OLED廠，30年來競爭從未間斷。

友達自2014年起確立「做價值競爭，不做規模競爭」的核心方向。一路並從「雙軸轉型」推進到「三大營運支柱」，未來友達朝「類控股公司」架構發展，透過公司化管理，讓車用、垂直場域等事業的營收與獲利更透明，並培養旗下事業成為具備獨立經營能力的「小老虎」，期許有更多小老虎發展成為大老虎。

大立光（3008）董事長林恩平日前在法說會中，表達他認為Micro LED在共封裝光學模組（CPO）方案不太可行，引發市場唱衰友達疑慮。彭双浪昨日回應指出，CPO光源技術目前尚未定於一尊，Micro LED與其他雷射技術各擅勝場，不排除採取混合式架構。

他強調，大立光並未否定Micro LED技術，也不開發CPO的光源。友達與大立光「應該是合作夥伴，不是競爭對手」。

彭双浪 景氣 友達

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