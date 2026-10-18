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金管會主委彭金隆將赴立院 說明壽險接軌 IFRS 17 、亞資中心成效等業務近況

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
金管會主委彭金隆。聯合報系資料照
金管會主委彭金隆。聯合報系資料照

金管會主委彭金隆19日將出席立法院財政委員會議，報告五大業務近況，包含壽險業接軌IFRS 17及新一代清償能力制度（TIS）、亞洲資產管理中心推動成效等。再加上近期台股行情動盪、外資大舉賣超，以及四家公股投信「四合一」整併案進入關鍵階段，預計22日召開董事會，公公併審查進度等議題也將成為立委關注焦點。

彭金隆預計報告五大業務，包括金融三業獲利、壽險TIS新制、亞洲資產管理中心、TISA政策、金融科技發展。在金融業獲利方面，根據金管會最新報告，今年前八月銀行、證券期貨及保險三業合計稅前盈餘達1兆1,702億元，較去年同期增加5,662億元，年增約93.7%；截至8月底，保險業總保費收入達2兆4,069億元，資產總額達39兆1,950億元，顯示金融市場整體營運規模持續擴大。

壽險監理方面，金管會將持續滾動檢討TIS相關規範，審查保險業選擇性過渡措施，並檢視新制度實施後的財務及業務狀況。值得注意的是，金管會也將研訂相關指標或機制，敦促壽險業調整保險商品結構、強化資產負債管理，改善資產負債幣別與期間不匹配問題，後續具體監理方向備受關注。

亞洲資產管理中心方面，截至8月底，金管會已完成60件法規函令鬆綁，且已有61家金融機構獲准進駐高雄資產管理專區，試辦期限延長至2027年6月底，部分試辦項目也擴大至專區外辦理，未來將持續優化試辦內容。

彭金隆 壽險 金管會

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