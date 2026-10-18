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外銷訂單估連20月成長！9金額上看1,091億美元 年增55%

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部將在20日發布9月外銷訂單金額統計，在AI需求持續強勁下，預估9月接單金額達1,060億至1,091億美元，年增50.7%至55.1%，將呈連20個月正成長走勢。聯合報系資料照
經濟部將在20日發布9月外銷訂單金額統計，在AI需求持續強勁下，預估9月接單金額達1,060億至1,091億美元，年增50.7%至55.1%，將呈連20個月正成長走勢。聯合報系資料照

經濟部將在20日發布9月外銷訂單金額統計，在AI需求持續強勁下，預估9月接單金額達1,060億至1,091億美元，年增50.7%至55.1%，將呈連20個月正成長走勢。

我國AI供應鏈訂單價量齊揚，加上歐美年底消費旺季即將到來，經濟部預估到今年底，月月接單都會超過千億美元，因此今年全年外銷訂單金額有望挑戰1.1兆美元，將創歷史新紀錄。

經濟部廠商調查指出，預期9月接單將較8月增加廠商家數占10%，持平者占79.3%，而減少者占10.7%。按接單金額計算之動向指數為52.1，預期9月整體接單金額將較8月增加。其中，資訊通信動向指數52.4、電子產品51.5、基本金屬59.0、塑橡膠製品54.2、化學品61.0，顯示科技或傳產9月接單表現佳。

經濟部統計，8月外銷訂單高達1,029.6億美元，表現優於預期，提前突破單月千億美元大關，創歷年單月新高，年增71.4%。經濟部分析，除AI伺服器訂單強強滾，超乎預期之外；另一項未預估的是，AI晶片除GPU，雲端服務供應商（Cloud Service Provider）現也自行研發晶片，特殊應用積體電路（ASIC）發展下，因此IC設計訂單優於預期。

2025年全年外銷訂單金額7,437.3億美元；而今年前八月，我接單金額已達7,049.9億美元，年增55%，經濟部預估，9月單月訂單金額將破千億美元，累計至今年9月底我接單金額將會超過去年全年接單。

經濟部預估，9月外銷訂單金額約1,060億至1,091億美元，年增50.7%至55.1%；今年第3季訂單估3,069億至3,100億美元，年增60.7%至62.4%。預估今年前九月外銷訂單金額約8,110億美元以上，年增約55%。

至於國際品牌大廠發表手機消費新品是否帶動台廠備貨潮，經濟部官員分析，這次品牌大廠推出新機種時序不同，出貨程序不同，並且調高售價，因此目前尚難評估手機新品帶動訂單情況。這也將是9月接單觀察重點。

經濟部統計指出，8月資訊通信產品訂單金額342.1億美元，創歷年單月次高，年增100.5%，主因AI及雲端產業持續擴展，激勵伺服器、網通產品及工業電腦等需求上升，加上手機接單成長。8月電子產品接單457.5億美元，創歷年單月新高，年增83.9%，亦受惠AI發展，帶動IC製造、晶片通路、IC設計、記憶體等接單增加。

展望未來，經濟部表示，因AI及新興科技應用蓬勃發展，各國推動AI基礎建設，雲端業者提高資本支出，加上我半導體及伺服器供應鏈居全球核心地位，皆有助於我外銷訂單接單動能成長。

外銷訂單 經濟部 供應鏈

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