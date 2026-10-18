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勞退純舊制 提前結存好處多

經濟日報／ 歐芯萌
如自願提繳退休金並透過雇主收取完成繳款，在契約存續期間，比照保留舊制選擇適用新制之勞工結清的制度，得透過勞雇雙方合意的方式，提前結存純舊制年資的退休金。聯合報系資料照
如自願提繳退休金並透過雇主收取完成繳款，在契約存續期間，比照保留舊制選擇適用新制之勞工結清的制度，得透過勞雇雙方合意的方式，提前結存純舊制年資的退休金。聯合報系資料照

勞退純舊制勞工退休金規劃多一項選擇。依勞動部《勞退純舊制勞工自願提繳及提前結存退休金》方案，純舊制勞工可以自願提繳退休金；符合退休要件的勞工自願提繳退休金後，在契約存續期間，得經勞雇雙方合意提前結存舊制退休金。

勞退新制基金自2005年7月成立至2025年底，年化收益率為7.64%，前二年的年化收益率也都超過15%，基金投資收益表現受到關注。

許多勞工、工會團體屢向勞動部反映，希望讓「純舊制」的勞工也能加入勞退新制「自願提繳」，並比照「舊轉新」勞工，與雇主協商提前結存舊制退休金，移入勞退新制參加投資運用，進一步保障勞工老年經濟生活。

勞動部為這些在同一事業單位奉獻二、三十年的「純舊制」勞工，特別規劃以下的方案。

當年沒有改選勞退新制，依法選擇繼續適用勞退舊制迄今的純舊制勞工，可向雇主表明自願提繳退休金，並由雇主向勞保局為申報自願提繳退休金，並開立勞工退休金個人專戶，當勞保局開單後，再由雇主從純舊制勞工薪資中代為扣收自提金額，繳納至勞保局個人專戶。

前述適用對象當中，已自願提繳且「符合退休要件」的純舊制勞工，如自願提繳退休金並透過雇主收取完成繳款，在契約存續期間，比照保留舊制選擇適用新制之勞工結清的制度，得透過勞雇雙方合意的方式，提前結存純舊制年資的退休金，結存的退休金須直接移入勞保局之勞工個人退休金專戶。

勞動部說明，勞退新制的最大優點，就是「保本、保息、保證有」，這個方案讓更多的勞工得以共享勞退新制基金穩健投資之收益分配，且至少有「2年定期存款利率」的最低保證收益，符合政府一貫以來照顧勞工的政策。

另一方面，勞動部也顧及事業單位的執行彈性，透過勞雇雙方「合意」方式，並未額外增加雇主負擔，對促進勞資和諧具有正面效益。

勞動部勞動福祉退休司長黃維琛表示，純舊制勞工符合資格，可以參加改革制度，結算舊制退休金的人，年資一定都超過21年。因為從勞退新制開辦至今，差不多是21年，所以到現在還能存舊制來跟雇主談結算的人，年資都超過21年。

黃維琛指出，依照「勞工退休金條例」規定，如果提繳年資超過15年以上，勞工在請領退休金時，有兩種選擇，第一個選擇是「一次退、一次領走」，第二個選擇是「月退，也就是月領」。現行勞保局的月領給付方式，是三個月一期來做給付。因此年資超過21年以上，就符合現行規定。

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