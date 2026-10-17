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經部推財務碳健檢串聯綠色金融 力挺中小微企業接軌綠色供應鏈

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

低碳轉型攸關企業營運成本、訂單續存及長期競爭力。經濟部中企署表示，自2025年起推動「中小微企業碳健檢服務」，攜手國內會計師、記帳士及報稅代理人等財會團體，建立在地服務網絡，已協助逾3.5萬家次中小微企業取得「碳健檢報告」及「ESG自評表」，逐步建立企業碳排數據基礎。中企署自2027年起將擴大輔導量能，並持續整合跨部會資源、金融支持及專業輔導網絡，協助中小微企業將碳管理轉化為綠色融資與供應鏈競爭力，攜手產業穩健邁向淨零永續發展。

經濟部中小及新創企業署日前舉辦「綠色金融與中小企業低碳轉型論壇」，邀集國內外產官學專家，聚焦碳健檢、綠色金融及國際轉型經驗等面向，協助中小微企業掌握減碳與綠色融資作法。活動吸引近百位產業先進、金融業者及公協會代表於現場及線上共襄盛舉，交流熱烈。

中企署長李冠志致詞時指出，中小微企業是台灣經濟發展的基石，也是產業韌性所在，面對全球綠色供應鏈減碳及淨零轉型趨勢，中企署推動「財務碳健檢」服務，透過會計師、記帳士、記帳及報稅代理人等三大財會團體，協助中小微企業以簡易方式建立碳數據，並讓金融機構掌握中小微企業碳盤查情形，有助金融機構作為綠色授信評估參考，進一步提供資金挹注低碳轉型。

中企署表示，次論壇於2026台灣國際智慧能源周及國際淨零永續展期間舉辦，邀請來自新加坡、韓國、越南之國際專家分享綠色金融與企業轉型經驗。在國內實務對接上，邀請兆豐銀行分享參與「財務碳健檢」情形，並剖析金融機構綠色授信實務作法；美新記帳及報稅代理人事務所分享協助中小微企業記碳帳實務經驗，並建議中小微企應應善用既有電費單與傳票憑證落實「財務碳健檢」，逐步累積減碳成效，奠定融資基石。最後由台北大學商學院院長黃啟瑞主持綜合座談，邀請產官學研代表就中小微企業低碳轉型的推動作法深入交流。

健檢 經濟部 減碳

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