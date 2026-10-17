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台灣將赴美打造產業園區 美國務院：貿易投資關係持續成長

中央社／ 華盛頓16日專電
經濟部長龔明鑫證實，政府計畫籌資數十億美元，在美國德州設立產業園區。聯合報系資料照
經濟部長龔明鑫證實，政府計畫籌資數十億美元，在美國德州設立產業園區。聯合報系資料照

經濟部長龔明鑫接受彭博專訪表示，台灣赴美設立產業園區，這項計畫將從德州一座園區開始。美國國務院今天對此向中央社記者表示，美台擁有深厚且持續成長的貿易與投資關係，這推進了美國利益，並有助在美國創造經濟機會。

龔明鑫在彭博（Bloomberg News）刊出的專訪中指出，台灣將前往美國設立產業園區，這些園區將提供輝達主要生產夥伴台積電，以及包括鴻海科技集團在內的AI伺服器組裝業者所需的中小型供應商赴美設廠。

龔明鑫表示，這項計畫將從德州的一座園區開始，規劃在美國設立不只一座園區，並希望建立長期、永續的供應鏈，讓美國企業及當地勞工也能參與，而不僅是台灣企業參與。

對此，美國國務院一名發言人以背景方式回應記者詢問表示，美國與台灣擁有長期、深厚且持續成長的貿易與投資關係，「這推進了美國的利益，並有助在美國創造經濟機會」。

發言人指出，台灣是美國第4大貿易夥伴，也是數位經濟、先進製造業與公共衛生的全球領導者，以及充滿活力的民主政體；包括美國在內的國際社會，受益於與台灣的互動交流。

截至發稿時間，美國商務部未回覆記者提問。

台灣經濟部稍早表示，彭博報導提及的產業園區，是龔明鑫先前對外說明、由政府與電電公會合作推動的園區計畫，將以「業者出資、政府協助」的模式進行，相關資金將由業者籌措，經濟部與電電公會合作推動。

另外，對於彭博報導提到台灣目前已在德州取得興建產業園區土地一事，經濟部表示，將於適當時機對外說明。

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