39年新高 中經院上修經濟成長至12.16％

人工智慧（ＡＩ）需求持續強勁，帶動台灣經濟呈現「內外皆熱」榮景。中經院昨三度上修今年經濟成長率預測至百分之十二點一六，寫下一九八八年以來，近卅九年新高。中經院院長連賢明表示，今年經濟成長動能均衡，內需投資與消費、外需出口各貢獻一半，顯示今年內外需景氣十分暢旺。

中經院也上修今年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率至百分之二點○六，預估第四季仍達百分之二點四，顯示下半年物價漲幅持續維持在百分之二以上；明年則可望回落至百分之一點八九，重返百分之二以下。

連賢明指出，今年經濟成長主要仍與ＡＩ產業需求強勁有關，台灣出口自八月以來，單月規模穩定突破八百億美元，全年出口金額可望突破九千億美元，相較去年僅六千多億美元，成長速度相當驚人。

不過，儘管台灣整體經濟成長強勁，科技業與傳統產業之間的景氣落差仍然存在。連賢明表示，今年受到國際戰事影響，帶動石化業景氣回溫，對傳統產業而言，情況已不像去年所有原物料相關產業均處於相對低迷狀態，至少石化產業已出現明顯改善跡象；至於其他原物料產業，景氣能否持續改善，仍有待進一步觀察。

回顧中經院今年歷次預測，一月原估全年經濟成長率為百分之四點一四，四月上修至百分之七點二二，七月再調升至百分之十點三五，此次進一步上修至百分之十二點一六，累計今年上修幅度達八點○二個百分點，反映ＡＩ需求持續超出原先預期。

星展集團資深經濟學家馬鐵英分析，台灣出口持續暢旺，半導體及科技業營收強勁，「Ｋ型復甦」現象也逐漸改善。尤其近期台股表現亮眼，財富效果逐步顯現，加上就業市場改善、薪資持續成長，金融業薪資增幅尤其明顯，帶動民間消費回溫，顯示ＡＩ經濟成長紅利，正逐步傳導至內需市場。

展望明年，中經院預估二○二七年經濟成長率為百分之五點九七，較今年明顯放緩。中經院提醒，全球ＡＩ資本支出持續擴張，但大型科技業者融資需求增加、資金成本走高，加上主要國家貨幣政策及地緣政治風險，仍是後續經濟成長的重要不確定因素。