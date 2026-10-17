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經長證實產業園區落腳德州 每座投資最高逾千億

聯合報／ 編譯劉忠勇、記者洪安怡／綜合報導
經濟部長龔明鑫。聯合報系資料照
經濟部長龔明鑫。聯合報系資料照

彭博十六日刊登經濟部龔明鑫專訪，他表示，台灣政府計畫籌資數十億美元，在美國設立產業園區，為輝達及其他人工智慧（ＡＩ）硬體業者在當地建立完整供應鏈。經濟部證實，相關園區將由民間業者共同參與投資，採取「業者出資、政府協助」模式推動。

龔明鑫說，該計畫將從德州開始，首座園區建設成本最高四十億美元（台幣約一二七四億元），協助中小型供應商赴美設廠。這些業者對輝達主要的生產夥伴台積電、鴻海等ＡＩ伺服器組裝業者的營運，均不可或缺。

龔明鑫還說，每座園區的建設成本約廿億美元（台幣約六三七億元）至四十億美元；台灣政府將在美國設立不只一座，正與台灣區電機電子工業同業公會合作，由該公會負責籌措開發所需資金。

台積電與鴻海有能力自行籌資、管理在美國擴廠，但中小型業者未必辦得到。龔明鑫指出，台灣政府將支持有意進駐園區的供應商，包括提供貸款信用保證，並協助和美國地方及聯邦官員溝通，處理簽證及土地等需求。台灣今年與美國達成貿易協議時，承諾協助提供二五○○億美元的信用保證，支持企業進一步投資美國半導體供應鏈。

知情人士對彭博說，台灣已在德州取得一塊園區用地。經濟部並未證實相關細節，僅說將在適當時機對外說明。

經濟部表示，媒體報導提及的產業園區，就是與台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）合作推動的海外園區計畫，相關園區將由民間業者共同參與投資。今年五月，經濟部與電電公會在美國華府簽署「共同推動海外產業聚落發展合作備忘錄」（MOU），當時盤點共有廿家台灣廠商表達赴美投資意願，投資金額約三五○億美元。

政府原本就有在美國設立產業園區的想法，鴻海及緯創近來皆擴大德州布局，讓當地成為台企的熱門投資地點。就連台積電十五日也公開表示，正評估在德州設立新的美國據點。

彭博此前報導，台積電考慮在達拉斯興建新的晶片廠園區。不過，被問到台積電是否已選定德州，龔明鑫答道，台積電正評估許多地點做進一步投資。他未詳述更多細節。台積電也未置評。

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