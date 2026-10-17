中經院上修GDP增幅至12.16% 創近39年新高

AI需求持續強勁，帶動台灣經濟呈現「內外皆熱」榮景。中經院昨（16）日第三度上修今年經濟成長率預測至12.16%，寫下1988年以來，近39年新高。中經院院長連賢明表示，今年經濟成長動能相當均衡，內需的投資與消費，以及外需出口各貢獻約一半，顯示今年內外需景氣均十分暢旺。

同時，中經院也上修今年CPI年增率至2.06%，預估第4季仍達2.42%，顯示下半年物價漲幅持續維持在2%以上；明年則可望回落至1.89%，重返2%以下。

中經院最新預測，今年內需對經濟成長貢獻達6.63個百分點，國外淨需求貢獻5.53個百分點。連賢明指出，今年經濟成長主要仍與AI產業需求強勁有關，台灣出口自8月以來，單月規模穩定突破800億美元，全年出口金額可望突破9,000億美元，相較去年僅6,000多億美元，成長速度相當驚人，也反映AI產業景氣持續熱絡。

不過，儘管台灣整體經濟成長強勁，科技業與傳統產業之間的景氣落差仍然存在。連賢明表示，今年受到國際戰事影響，帶動石化業景氣回溫，情況已不像去年所有原物料相關產業均處於相對低迷狀態。

中經院今年1月原估全年經濟成長率為4.14%，4月上修至7.22%，7月再調升至10.35%，此次進一步上修至12.16%，累計今年上修幅度達8.02個百分點。