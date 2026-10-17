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賴清德：東拓美國 川普提供良機

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

有關台美關稅談判，賴清德總統昨（16）日受訪時說，台灣產業發展過去西進、南向、北合跟日本合作，現在應該東拓，跟美國進一步結合，剛好美國總統川普提供了機會。關稅等美方跑完所有法律過程，我方會極力爭取原來雙方同意的談判條件。

針對台美貿易，賴總統指出，對美國的關稅談判，的確是因為台灣對美順差太大。今年預估台灣外銷金額約9,000億美元，其中最大的外銷標的國就是美國。可以預期，今年台灣對美國的貿易順差，會比去年川普提出對等關稅的時候還要高。

賴總統表示，美國對等關稅，固然對台灣是一個挑戰，但也是台灣增進跟美國產業結構更進一步結合的機會。因此，對於很多人認為這可能是一種危機，賴總統認為，這反而是個機會。

他指出，台灣產業發展過去西進，然後南向，後來北合跟日本合作，現在應該要東拓，跨過太平洋、跟美國進一步結合。產業、歷史往這方向，時間也到了，剛好川普提供了機會。

他表示，台美談判秉持雙方互惠的立場。我方去美國投資，他們也會來台灣投資，就是台灣有投資美國的國家隊，美國也有投資台灣的國家隊。科技產業、國防工業等皆如此。

賴總統說，在雙方互惠之下，美國看到台灣的實力，以及台灣產業對美國發展的必要性、重要性，也看出台灣政府提出來的種種政策確實可行。我方好不容易談到了關稅15%不疊加，半導體、科技業零關稅，等美方跑完301條款等程序，我方會極力爭取原來雙方同意的談判條件。

川普 美國 貿易順差

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