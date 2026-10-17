賴總統：AI發展 要避免K型經濟

賴清德總統昨（16）日接受財經節目專訪。他表示，政府制定「人工智慧基本法」，明定推動AI七大核心原則，不僅半導體產業發展，其他行業也確保能應用人工智慧政策的有效推動與健全發展。賴總統強調，AI發展原則之一就是避免造成K型經濟，注重永續發展，盼中小微企業、傳統產業要融入科技產業的產業鏈。

賴總統談台灣經濟，議題觸及AI、能源、金融政策等。

賴總統談財經政策重點

賴總統表示，AI核心原則其中一項「永續發展」所談的，就是希望發展AI的時候，不要貧富差距持續擴大，別造成K型經濟。

他說，台灣不只有科技業，或只有半導體、伺服器業，要避免台灣產業兩極化。除了協助科技產業持續發展，政府提出「中小微企業升級轉型發展條例」，以及千億元基金協助中小微企業升級轉型。希望中小微企業、傳統產業要融入科技產業的產業鏈，並感謝台積電、日月光成立測試場域。

賴總統強調，「大企業帶小企業」很重要，避免「大者恆大，小者恆小」。如果大帶小有辦法成功的話，對台灣的產業發展才是幸福的。大公司有錢賺，小公司也賺得到錢，員工才拿得到利潤，特別是中小微企業有171萬家、高達900萬的勞工。

他提到，未來AI生活圈的全球評比，希望台灣能位居世界前五大，成為AI應用、AI發展最好的國家之一。此外，政府近十年來努力，在水、電、土地、人力、人才等各個方面都均衡發展；電的部分，到2035年穩定供電都沒有問題。

對於核電，他重申，不要因為意識形態，而排除任何一種能源。也不要因為短期利益，就不顧環境永續。只要符合安全無虞、核廢有解、社會有共識，就來推動。立法院已通過修法，台電也開始進行核電重啟程序，最後就交給專業來做決定。

談及金融政策，央行9月決定維持政策利率不變，寫下連續十季「凍息」紀錄，賴總統強調，央行是獨立性的，即便是總統，對央行政策也沒有置喙的餘地。對於資本市場，他說，金管會持續壯大台灣金融市場，推動亞洲資產管理中心，把資金留在台灣來引資，創造台灣更好的投資動能。