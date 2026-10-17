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我在美設科學園區 「打包式」聚落童子賢妙喻Q bus

經濟日報／ 本報綜合報導

針對政府在美國設園區規劃，和碩（4938）董事長童子賢樂觀其成，他認為，這就像廣達以前到大陸上海松江廠有一個「Q bus」，一輛巴士整個打包一起運過去的概念，不用選擇自己騎腳踏車、走路。

童子賢指出，如果政府到德州去設這樣一個園區，我就會把它想成是類似廣達Q bus；如果連中小企業都有必要去海外形成一個產業鏈，讓這些公司待在政府幫他們規劃的產業聚落，其實是不錯的選擇。

事實上，美國德州成為台廠美國布局新重鎮，鴻海、和碩、緯創、環球晶、台達及光寶等皆在當地設廠，供應鏈從上游矽晶圓、伺服器電源到下游系統組裝，主要瞄準北美本地AI伺服器需求。

環球晶是目前唯一能在美國本土製造供應12吋先進製程應用產品的矽晶圓業者，環球晶表示，位於德州謝爾曼市12吋新廠的第一期月產能約達30萬片，已完成多家客戶認證，並持續優化製程。

AI需求強勁，因應雲端服務供應商（CSP）持續加大資本支出，AI伺服器電源廠台達電及光寶也加速美國市場布局，其中，台達電董事長鄭平日前指出，為全力滿足客戶需求，今年資本支出將上看700億元，用於啟動全球擴廠計畫，衝刺營運成長。

童子賢 和碩 緯創

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