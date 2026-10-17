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經長：先進晶片走私大陸 將有刑責
經濟部長龔明鑫接受彭博資訊專訪時表示，將加強管制AI伺服器與先進晶片出口，以進一步與美國出口管制接軌，未經許可運往中國大陸將面臨刑責，但未說明實施時程。
龔明鑫說，台灣計劃將AI伺服器與先進半導體納入出口管制清單，「往後我們對部分管制品項採取的措施，會與美國相互對應，因為我們在（和美國的）對等貿易協定中作了不少承諾」，但未透露新措施何時實施。
新措施生效後，若受管制的AI硬體被運往大陸，將依《貿易法》追究刑責。美國長期管制中國大陸採購輝達（NVIDIA）與超微（AMD）的AI晶片，但陸企仍透過運作複雜的黑市，取得這些搶手的AI加速器。
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