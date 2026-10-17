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經長：將在德州設科學園區 採「業者出資、政府協助」模式

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者洪安怡／綜合報導
經濟部長龔明鑫。（彭博資訊）
經濟部長龔明鑫。（彭博資訊）

政府正與台灣區電機電子工業同業公會合作，由電電公會負責籌措開發所需資金。經濟部昨（16）日證實，相關園區將由民間業者共同參與投資，單一園區投資規模約20億至40億美元，採取「業者出資、政府協助」模式推動。

龔明鑫表示，這些設施將幫助台積電（2330）與鴻海集團等業者的中小供應商赴美設廠，政府規劃在美設立「不只一座」科學園區，每座園區建置費用約20億至40億美元，「我們要在當地建立長期、可持續的供應鏈，不只有台灣企業，美國企業和當地勞工也能參與」。

台積電和鴻海有能力自行籌資、管理在美擴廠，但中小型業者未必辦得到。台灣希望，新設的科學園區能提供協助。龔明鑫說，台灣政府將支持有意進駐園區的供應商，包括提供貸款信用保證，並協助與美國地方及聯邦官員溝通，處理簽證、土地等需求。

台灣今年與美國達成貿易協議，承諾協助提供2,500億美元信用保證，支持企業進一步投資美國半導體供應鏈，如今面臨兌現投資承諾的壓力，在美國建立健全供應鏈也變得更加迫切。台灣同時希望，降低兩岸長期緊張對大型科技製造商帶來的地緣政治風險。

龔明鑫表示，AI需求龐大，為製造商把生產移回美國提供大好機會。台灣供應商交貨時間壓力很大，因此同步擴充國內外產能。

科學園區 德州 龔明鑫

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