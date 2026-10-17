政府赴美設產業園區 童子賢：有助中小企業打包進駐

經濟部長龔明鑫接受彭博專訪時指出，台灣政府計畫籌資數十億美元，在美國設立產業園區。對此，和碩董事長童子賢昨回應，這項構想有如當年廣達於上海松江打造的「Q-Bus」模式，協助缺乏海外經驗的中小企業打包進駐，解決水電、廢水排汙及員工食宿等繁瑣環節，是提升供應鏈效率的不錯方向。

東元電機昨日舉行七十周年論壇暨慶祝大會，邀集產業領袖分享人工智慧（ＡＩ）、能源與製造轉型趨勢，童子賢受邀演講，會中接受媒體提問。

童子賢說，台積電這種大企業到亞利桑那或德州，當然沒有問題，從基礎建設到員工休閒居所都可以自己包，但有時候產業發展不能只有一家大公司，需要整個產業聚落，他舉例，「台積電在美國設廠，請問他的無塵衣誰來洗？是不是無塵衣都要打包送回台灣？比如說，他特用的某些小材料，小加工品，是不是也要送回台灣」？

他以廣達為例，「像以前廣達到上海松江設廠，就有一個叫Q-Bus，好像一台巴士一樣，把你整個打包一起運過去，這樣你就不用選擇自己騎腳踏車啦、走路。」如果政府到德州去設這樣一個園區，「我就會把它想成是類似廣達Q-Bus」。

童子賢認為，人去海外工作要吃飯、要睡覺，生病時要看診，但讓沒有國際經驗的中小企業，從營建施工到吃飯看診都要重新摸索，這樣的效率很低，「如果中小企業有必要形成一個產業鏈，那麼讓這些公司待在政府幫他們規畫的產業聚落，其實是一個不錯的選擇」。

而台灣除了將在美國設立產業園區之外，也將加強ＡＩ伺服器與先進晶片出口管制，未經許可運往中國大陸將面臨刑責。

龔明鑫接受彭博專訪時說，台灣計畫將ＡＩ伺服器及先進半導體納入出口管制清單。相關措施生效後，受管制的ＡＩ硬體運往大陸，將依貿易法追究刑責。

龔明鑫還說，「未來我們對部分管制品項採取的措施，會與美國相互對應，因為我們在對等貿易協定（ＡＲＴ）做了不少承諾」。他是指台美今年簽署的貿易協議，但未詳述新措施何時實施。

美國長期管制大陸採購輝達與超微的ＡＩ晶片，但中企仍透過運作複雜的黑市，取得這些搶手的ＡＩ晶片。美國官員指控，近幾年已有數十億美元的輝達硬體流入大陸。

台灣尚無針對未經許可出口大陸ＡＩ晶片的刑事處罰規定。儘管台灣官員會警告有意出口的業者，將產品運往大陸恐違反美國規定，但想在台灣法院追究涉嫌走私者的責任，只能依其他現行法律起訴。

若新制上路，將是台灣政府維護台灣科技及國安的一項重大管制措施。