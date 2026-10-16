AI浪潮強強滾！中經院上修GDP成長率至12.16% 創38年來新高

AI浪潮持續推升台灣經濟成長動能。中經院16日發布最新經濟預測，第三度上修今年經濟成長率（GDP）至12.16%，寫下1988年以來最高紀錄。中經院指出，今年經濟成長呈現「內外皆熱」，內需貢獻6.63個百分點，國外淨需求貢獻5.53個百分點，消費、投資及出口共同支撐經濟成長。

回顧中經院今年歷次預測，1月預估全年GDP成長率為4.14%，4月上修至7.22%，7月再調升至10.35%，此次進一步上修至12.16%，較7月預測的10.35%再上調1.81個百分點，累計今年已上調8.02個百分點，反映AI需求持續超出原先預期，帶動台灣經濟表現屢創佳績。

中經院分析，今年經濟成長呈現前高後穩，第1季經濟成長率15.43%、第2季12.93%，預估第3季仍達12.73%，前三季均維持雙位數成長。至於第4季受到去年同期成長12.95%的高基期影響，成長率預估放緩至8.2%，仍維持強勁擴張動能。

進一步觀察成長結構，內需表現相當亮眼。中經院指出，受惠勞動市場穩健改善、實質薪資成長及失業率下降，加上股市走揚帶來財富效果，預估今年民間消費成長4.94%。投資方面，隨著全球主要雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，台灣相關業者積極擴充產能，加上傳統產業投入自動化、智慧轉型及電力基礎設施升級，預估今年國內固定資本形成成長9.37%。

外貿方面，AI軟硬體技術持續升級，推升資通訊、電子及半導體產品出口需求。中經院預估今年海關出口金額將達8,991.95億美元，逼近9,000億美元大關，年增40.51%；進口金額預估6,747.62億美元，全年貿易出超約2,244億美元，年增44.93%。

中經院指出，商品與服務輸出、輸入今年預估分別成長25.41%、23.83%，在進出口雙雙擴張下，國外淨需求對經濟成長貢獻達5.53個百分點。

星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，台灣經濟與全球景氣高度連動，無論GDP、物價或資金動向，均與國際趨勢密切相關。星展原先預估台灣今年經濟成長率為10.6%、明年5.6%，但近期經濟表現較原先預期強勁，不排除進一步上修，甚至可能接近中經院最新預測。

馬鐵英分析，台灣出口持續暢旺，半導體及科技業營收強勁，產能需求仍處高檔，且過去產業發展不均的「K型復甦」現象也逐漸改善，成長動能開始向內需擴散。尤其近期台股表現亮眼，財富效果逐步顯現，加上就業市場改善、整體薪資持續成長，金融業薪資增幅尤其明顯，帶動民間消費回溫，顯示AI帶動的經濟成長紅利，正逐步傳導至內需市場。

展望明年，中經院預估2027年經濟成長率為5.97%，較今年明顯放緩。中經院提醒，全球AI資本支出持續擴張，但大型科技業者融資需求增加、資金成本走高，加上主要國家貨幣政策及地緣政治風險，仍是後續經濟成長的重要不確定因素。